Non si fanno male Palmese e Cittanova che, nel venticinquesimo turno del campionato di Eccellenza, la finiscono pari e patta. La sfida del Lo Presti, infatti, si conclude con uno 0-0 che rallenta la corsa play off dei neroverdi ma, soprattutto, avvicina ulteriormente la salvezza per il Cittanova. I giallorossi, inoltre, non hanno approfittato della superiorità numerica per oltre un tempo portando così a casa un punto assolutamente da non buttare.

Crucitti, salvezza più vicina

Nel post partita, ai microfoni ufficiali del club, si è espresso il tecnico Giuseppe Crucitti: «Sapevamo che non era facile, ma è pur vero che prendere un punto allo stadio Lo Presti contro una squadra costruita bene, soprattutto da dicembre in poi, è positivo anche perché l'abbiamo affrontata nel migliore dei modi senza dimenticare che avevamo un solo difensore in rosa». Forse è mancato il cinismo, soprattutto dopo l'espulsione del neroverde Galtier: «Abbiamo avuto due occasioni limpide nel primo tempo - continua Crucitti - ma poi, dopo l'inferiorità numerica della Palmese paradossalmente non abbiamo avuto il coraggio di affondare il colpo. Oltre a questo, sappiamo che quando questa squadra smette di giocare a calcio fa fatica con tutti».



E ancora: «Potevamo fare meglio lì davanti, ma siamo mancati nella qualità della giocata e in ripartenza, soprattutto dopo l'uscita di De Leonardis che faceva questo tipo di lavoro. Guardando i risultati, comunque, vediamo la salvezza più vicina ma dobbiamo vincere a ogni costo domenica contro il Rende per guardare poi con serenità alle ultime quattro».