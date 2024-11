Questo è un Cittanova che ha trovato la quadra e sta bene, come dimostrano le tre vittorie consecutive in campionato. Dopo una partenza lenta e con due sconfitte di fila, infatti, il club giallorosso ha lentamente ma costantemente trovato la via e con Crucitti che ha lavorato sotto l'aspetto tecnico e mentale per invertire il trend.

Successo importante ieri ad Africo, casa del San Luca, per 0-1 e che permette alla squadra di salire a quota 9 punti e piazzarsi nell'affollato secondo posto insieme a Rossanese, Praia Tortora e Paolana. Dopo il primo tempo a reti inviolate, il match si sblocca all'alba della ripresa con Haidar che è lesto a ribadire in rete un colpo di testa del compagno di squadra Khoris.

Le parole di Crucitti

Al termine della gara, ai microfoni ufficiali del club, si è espresso il tecnico giallorosso Giuseppe Crucitti: «Prendiamo e portiamo a casa un risultato ottimo su un campo difficile e contro una squadra importante. Un match dove abbiamo anche sofferto più del dovuto ma, nel complesso devo dire che sono contento perché siamo già alla terza vittoria consecutiva e, soprattutto, abbiamo imparato a soffrire. Ci eravamo un po' abbassati ma poi i cambi hanno migliorato la gara e potevamo fare anche il secondo gol».

E ancora: «C'è ancora qualcosina da migliorare ma, sotto l'aspetto dell'atteggiamento, direi che siamo a buon punto. Chiaramente non siamo una squadra esperta e dunque soffriamo sulle seconde palla ma la via è quella giusta». Un pensiero infine ai tifosi, con i quali si sta instaurando un bel legame: «Li ringrazio per la stima e per il coro che mi hanno dedicato, e ricordo quello che ci siamo detti a inizio stagione. Spero di vedere quel muro giallo ancora in partite più importanti».