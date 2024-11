Rispetto alla stagione 2023-2024 la squadra tirrenica sta facendo registrare un netto balzo in avanti. La Reggioravagnese vanta invece 6 punti in più. Cinque in meno per il Soriano, stessi punti per il Cittanova

Praticamente a metà del girone di andata qualcosa si sta iniziando a delineare, anche se ancora troppo acerba per poterla chiamare gerarchia. In queste prime sette giornate, però, può essere compreso il possibile andamento delle singole squadre del campionato di Eccellenza anche in virtù di un confronto con lo scorso anno, a parità di giornate. E in questa analisi di certo non mancano sorprese positive e sorprese negative. Ecco dunque stilato il confronto dei punti in classifica tra la settima giornata dello scorso anno e la settima giornata attuale.

Il rapporto-punti

Un balzo rilevante viene innanzitutto registrato dalla Paolana dal momento che evidenzia il più alto rialzo rispetto alla scorsa stagione. La squadra di mister De Domenico, infatti, vanta il positivo più alto di tutti poiché mette a referto, attualmente, ben 11 punti in più rispetto al confronto con la settima giornata dello scorso campionato. All'epoca, infatti, era ultima a soli 2 punti e con la peggiore partenza nel massimo campionato regionale degli ultimi dieci anni, mentre a desso è quarta a quota 13 punti. Rilevante anche il balzo nei gol subiti (17 lo scorso anno e 4 adesso).

Buon balzo anche della Reggioravagnese che, anche se con una partita in meno e da recuperare, si ritrova 6 punti in più in classifica ma, soprattutto, con più del doppio dei gol fatti (6 in 7 gare lo scorso anno, 14 quest'anno). Chiudono questo speciale podio tre squadre in concomitanza: Isola Capo Rizzuto, Praia Tortora e Brancaleone, infatti, hanno tre punti in più in classifica (l'equivalente di una vittoria in più) e con i leoni rossoblù che hanno esattamente lo stesso andamento tra gol fatti e subiti (5 e 7).

L'unica squadra ad avere gli stessi punti dello scorso anno (11) è il Cittanova mentre hanno racimolato qualcosina in meno Bocale e Palmese, con due punti in meno, ma con i biancorossi che sono migliorati in fase realizzativa dal momento che nella scorsa stagione, a questo punto, erano fermi a quota 4 gol fatti mentre quest'anno sono già a 9. Passivo per il Soriano che presenta 5 punti in meno, 5 gol fatti in meno e due gol subiti in più rispetto allo scorso anno. Notte fonda per il Rende che è il polo opposto della Paolana dal momento che i punti in questione sono sempre 11, ma stavolta in negativo. Biancorossi anche con 10 gol subiti in più.