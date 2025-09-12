Altro giro, altra corsa: a breve scoccherà il gong per l'inizio del campionato di Eccellenza tra gerarchie da sovrastare e riscatti da alimentare. Una corsa lunga circa nove mesi e che terminerà il prossimo 3 maggio 2026. Nel frattempo è già clima campionato dal momento che l'imminente week end porterà all'inaugurazione della nuova stagione e con il fischio d'inizio della prima giornata.

Le tre candidate

Tanta l'attesa, tanto l'entusiasmo, Ecco dunque il programma della prima giornata che non conosce pronostici, ma servirà più a dare un primissimo spunto generale. Inutile dire che tra e squadre candidate per i primissimi posti risultano Rossanese, DB Rossoblù Luzzi e Virtus Rosarno. Partendo dalla squadra di mister Aloisi, reduce dal secondo posto dello scorso anno, inizierà il suo cammino davanti ai propri tifosi ospitando il Brancaleone, e scalpitando per i gol di bomber Fioretti. Come detto, di grande spessore le due neopromosse sopra menzionate, e con potenzialità non indifferenti. Entrambe in trasferta all'esordio stagionale, con la compagine di mister Salerno (allenatore che ha vinto lo scorso campionato di Eccellenza) che farà visita a un'insidiosa Palmese tutta da scoprire. Più ostico (sulla carta) l'impegno della Virtus Rosarno di scena allo stadio Tarsitano, casa della Paolana anch'essa candidata per un posto ai vertici, dunque subito big match.

Praiatortora e Reggioravagnese

Curiosità invece per Praiatortora e Reggioravagnese, ognuna per un motivo diverso. Proverà ad alzare l'asticella innanzitutto il club praiese, campione in carica nella Coppa Italia Dilettanti, e che quest'anno ha avviato un nuovo percorso con mister Viscardi. La compagine tirrenica farà visita a una Gioiese che ha vissuto un'estate turbolenta e che sta cercando di riorganizzarsi. Voglia di riscatto e di rialzarsi per la Reggioravagnese, totalmente nuova rispetto allo scorso anno, quando chiuse addirittura fuori dalla griglia play off. Per gli amaranto la trasferta è lunga e farà capolino a Castrovillari, squadra in difficoltà e che partirà con una penalizzazione importante.

Le altre

Poli opposti anche tra Bocale e Trebisacce, con quest'ultima che ospiterà i biancorossi dopo una trasferta di circa tre ore. La squadra di Lo Gatto è stata costruita bene e non vuole ripercorrere la scorsa annata, mentre i delfini giallorossi (neopromossi) vogliono bagnare l'esordio al meglio. Torna in Eccellenza lo Stilomonasterace dopo solo un anno di assenza, e con il suo percorso che inizierà dallo stadio “A. Primerano”, casa del nuovo Ags Soriano-Fabrizia. Infine sulla carta abbordabile l'esordio dell'Isola Capo Rizzuto che ospiterà un Cittanova in balia di sé stesso con un futuro che naviga a vista.

Prima giornata

Castrovillari-Reggioravagnese

Gioiese-Dgs Praiatortora

Isola CR-Cittanova

Palmese-DB Città di Luzzi

Paolana-Virtus Rosarno

Rossanese-Brancaleone

Soriano Fabrizia-Stilomonasterace

Trebisacce-Bocale