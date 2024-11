Sersale-Locri e Reggiomediterranea-Gallico Catona non si disputeranno a causa di alcuni contagi al Coronavirus. Ecco il quadro completo delle partite in programma domenica alle 15.30

La 26esima giornata del campionato di Eccellenza - undicesima di ritorno - è stata colpita dal Covid. Sono infatti due le partite rinviate a causa di alcuni casi di positività al virus.

La capolista Locri, fresca vincitrice del campionato, non scenderà in campo in casa del Sersale: il match, in programma per sabato pomeriggio, è stato infatti rinviato dopo alcuni casi di Covid 19 registrati nel gruppo squadra degli amaranto.

A slittare, causa Coronavirus, sarà anche il derby reggino tra i padroni di casa del Gallico Catona, alla ricerca di punti salvezza e la Reggiomediterranea, impegnata invece nella corsa play off.

La giornata (domenica ore 15.30)

Boca Melito-Soriano

Bovalinese-Roccella

CotroneiCaccuri-Morrone

Gioiosa-Jonica-Stilomonasterace

Isola CR-Paolana

Reggiomediterranea-Gallico Catona RINV

Scalea-Acri

Sersale-Locri RINV