Prima di scendere in campo per disputare l’ultima giornata della regular season, il Covid-19 colpisce il mini torneo di Eccellenza calabrese. Da indiscrezioni, sembrerebbe che nelle ultime ore si siano registrati 4 casi di positività al virus nel gruppo squadra del Locri, formazione che domenica scorsa è scesa in campo a Sersale, pareggiando 2-2 contro i giallorossi.

La conferma

A conferma del contagio, uno dei calciatori amaranto ha postato sul proprio profilo Facebook un messaggio di rassicurazione sul proprio stato di salute: «Positivo, asintomatico – si legge – ora in quarantena con tutte le misure necessarie». Ed ancora: « Un in bocca al lupo alla mia squadra». Qualora dovessero essere confermati anche gli altri casi di positività, per il Locri di Mancini le cose si complicherebbero per via delle assenze in vista della settima giornata, quando i reggini ospiteranno il Soriano. Con 4 casi di positività, la partita potrebbe slittare: un bel guaio, soprattutto in proiezione play off.