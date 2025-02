Adesso arriva il bello, già perché con otto giornate al termine del campionato di Eccellenza tutto può ancora accadere. Se il primo posto, seppur annaspando nell'ultimo periodo, sembra sia sempre più a misura della Vigor Lamezia, diversa è la situazione riguardante la griglia play off che vede cinque squadre (dal secondo al sesto posto) racchiuse in soli tre punti. Ecco allora cosa ha in serbo la ventitreesima giornata.

L’anticipo

Il turno di campionato si apre con il consueto anticipo e stavolta a sfidarsi sono Castrovillari e Soriano. Un match tutt'altro che scontato, a dispetto di quanto possano dire i 17 punti di distanza. Sicuramente lo stato di forma è diverso, con i padroni di casa reduci dal pesante 5-0 di settimana scorsa mentre il Soriano arriva da sei risultati utili consecutivi, senza dimenticare inoltre che è tra le squadre che subiscono di meno in trasferta nel girone di ritorno ma, soprattutto, la seconda squadra con più punti racimolati in trasferta nel corso della stagione. I lupi del Pollino sono sospesi tra la salvezza diretta e lo spettro del play out, mentre i rossoblù vedono i play off.

Le gare della domenica

Una domenica intensa quella che ci attende, dal momento che potrebbe cambiare le carte in tavola vista la classifica corta. In campo la capolista Vigor Lamezia che sarà di scena in casa di un Brancaleone reduce dalla vittoria nel recupero di mercoledì contro la Rossanese e dunque rinvigorita. La formazione lametina non appare lucida come dovrebbe, ma sta comunque portando a casa l'obiettivo mentre i ragazzi di Marcianò, invece, non hanno ancora chiuso il capitolo salvezza. Chiamata a difendere il secondo posto la Paolana anche se l'impegno all'orizzonte non è dei più semplici dal momento che la formazione di Andreoli sarà di scena sul campo di un Bocale ancora immischiato nella corsa salvezza che ultimamente sta mostrato bel gioco e solidità. La Paolana arriva alla sfida con il miglior attacco del girone di ritorno.

Cerca rilancio la Rossanese dopo la vittoria di domenica e lo scivolone di mercoledì nel recupero contro il Brancaleone. La squadra di mister Aloisi ospiterà un San Luca in una situazione disperata ma, paradossalmente, sulle ali dell'entusiasmo per i recenti risultati che attestano come la compagine di mister Lanzaro non ha ancora mollato. Tanto in ballo invece per la Rossanese che vuole stare attaccata al treno play off e, soprattutto, al secondo posto. Ha bisogno di continuità anche la Reggioravagnese che dopo la vittoria contro la Palmese sarà ospite del fanalino di coda Rende, e anche qui la voglia di dimostrare dei biancorossi non deve essere sottovalutata.

Dal sentore di play off la sfida tra Isola Capo Rizzuto e Praiatortora, entrambe al momento fuori dalla griglia e forse più inaspettato per il club di Aita dopo la prima metà d stagione Difficile il compito di Petrone e compagni dal momento che dovranno cercare di scardinare la miglior difesa casalinga della stagione.

C'è molta attesa invece per il derby della Piana tra Palmese e Gioiese, in una sfida che trascende anche la classifica, che è buona per entrambe anche se in ballo c'è molto di più, come in ogni derby. Il programma si chiude con Ardore-Cittanova, con la formazione di Crucitti che è tra le squadre meno prolifiche nel secondo tempo ma, allo stesso tempo, tra quelle meno battute nella prima frazione.