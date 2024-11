Il ds della società viola ai microfoni del nostro network: «Lavoriamo per far ritornare il gruppo storico e stiamo concludendo con un attaccante fuori le mura europee»

Cresce l’entusiasmo a Gioia Tauro per la squadra calcistica della città, la Gioiese, che dopo la retrocessione riparte con vigore dal massimo campionato regionale, l’Eccellenza. Nei giorni scorsi si sono formalizzate tutte le pratiche per l’iscrizione al prossimo torneo, saldate le pendenze economiche e ottenute le liberatorie da vecchi tesserati. La società guidata dal presidente Filippo Martino ha avviato un progetto ambizioso.

Lo staff tecnico è ben delineato con mister Renato Mancini, che sarà affiancato dall’allenatore in seconda, la riconfermata vecchia gloria gioiese Giuseppe Infusino. Riconfermato anche il preparatore atletico Antonino Ollio, molto apprezzato per doti professionali e umane. Il nuovo preparatore dei portieri sarà, invece, Antonino Liuzzo, proveniente dalla Lfa Reggio Calabria e con esperienza nel settore giovanile degli amaranto. I pianigiani stanno edificando basi solide per interpretare un ruolo da protagonisti nella competizione regionale. Per riuscirci, si sta puntando sui calciatori locali. La scelta ha fatto felice i tifosi.

Sono stati ingaggiati i gioiesi Ferdinando Guerrisi, Lorenzo Infusino, Saverio Staropoli, Paolo Giofrè, Marco Condemi. Formeranno l’ossatura della squadra insieme agli altri atleti riconfermati della passata stagione: il portiere argentino Alex Smith Rodriguez, Giovanni Guerrisi, Vincenzo Toscano, Rosario Rugolo, Francesco Squillace, Simone Mandaglio.

A questi si aggiungeranno, sicuramente, altri colpi di spessore per puntare, come espresso più volte dalla dirigenza viola, ai primi posti della classifica.

Per fare un punto sulla strategia di mercato delle aquile della piana abbiamo contattato l’esperto direttore sportivo Paolo Campolo.

«La campagna acquisti è iniziata passo dopo passo con un’attenta valutazione e soprattutto per far ritornare il gruppo storico a Gioia Tauro – afferma il Ds-. Stiamo riconfermando alcuni ragazzi dello scorso campionato e stiamo valutando, attentamente, uno o due profili di attaccanti. Sarà una campagna acquisti aperta, valuteremo fino a dicembre dove ci sarà da fare dei correttivi».

«Stiamo concludendo con un attaccante fuori dalle mura europee - dice Campolo -, vediamo se arriva qualche attaccante italiano però è merce pregiata, dobbiamo aspettare che finiscano le operazioni dei campionati maggiori come la Serie D, qualcuno scenderà in Eccellenza, vediamo con calma cosa ci darà il mercato.

Stiamo lavorando in sinergia con mister Mancini. Il tecnico ha la massima stima da parte mia e del presidente. È uno dei maggiori profili in circolazione».

Poi, Paolo Campolo lancia un messaggio alla piazza gioiese: «L'anno scorso abbiamo fatto passi da gigante per iscrivere la squadra anche con qualcuno che ha cercato di mettere il bastone tra le ruote. Ai tifosi dico di apprezzare il lavoro che si sta facendo e di essere presenti in tanti allo stadio. Spero anche che gli sponsor si avvicinino. Il sindaco ci ha detto che finiranno i lavori per poter iniziare il campionato allo stadio Stanganelli.