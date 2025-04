Un'annata nefasta per il Rende, attualmente ultimo nella classifica di Eccellenza (in concomitanza con il San Luca) e già aritmeticamente retrocesso a due giornate dalla fine del campionato. Non è andata come doveva la stagione biancorossa, intrisa di problemi e difficoltà fin dall'inizio. Dalla speranzosa corsa play off della scorsa stagione, dunque, al triste epilogo già delineato. Eppure si è fatto di tutto in casa Rende per cercare di raddrizzare le cose, fino all'ultimo secondo. Tre sole vittorie in campionato e 22 sconfitte incassate per un ruolino di marcia che sicuramente non collima con la storia e il blasone di questa squadra.

Le parole di Alberti

Ultimi 180 minuti nel massimo campionato regionale dunque per il club biancorosso, e con quest'ultimo scorcio di campionato che verrà affrontato senza il suo direttore sportivo, Pietro Alberti. Proprio quest'ultimo infatti, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, ha annunciato il suo addio al club: «Purtroppo comunico le mie dimissioni dal Rende poiché, al momento, non c'è un futuro chiaro. Purtroppo questa è stata un'annata balorda e con diverse difficoltà. Tante cose sono cambiate nel corso della stagione e tantissimi i giocatori da me contattati che però hanno rifiutato di venire proprio per le perplessità che quest'anno la squadra suscitava. La nuova società, inoltre, si è impegnata a raddrizzare le cose per quanto ha potuto. L'assenza di un impianto sportivo nostro, inoltre, non ci ha aiutato dal momento che nel corso dell'anno abbiamo girovagati per diversi campi. Io ho dato il massimo, ma purtroppo quando ci sono queste annate diventa difficile. Spero che il Rende di riprenda al più presto».