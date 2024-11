La 25esima giornata potrebbe essere quella decisiva per il Locri. La squadra allenata da Renato Mancini, gia vincitrice della fase regionale della Coppa Italia e qualificata ai quarti della Fase Nazionale - dopo aver eliminato nel primo turno il Ragusa - oggi pomeriggio al "Macrì", ha la possibilità di staccare il pass definitivo per il meritato salto di categoria.

Alla squadra reggina, in vantaggio di 18 punti sulla coppia formata da Reggiomediterranea e Morrone, manca infatti un solo punto per poter matematicamente festeggiare la promozione in Serie D, ma addirittura, contro il Gioioisa Jonica, gli amaranto potrebbero anche venire promossi perdendo. In quest'ultimo caso dovrebbero verificarsi anche una serie di altre combinazioni. Ecco quali.

Il Locri promosso se...

- Vince contro il Gioiosa Jonica

- Pareggia contro il Gioiosa Jonica

- Perde e Reggiomediterranea e Morrone non vincono

La giornata (14.30)

Acri-Reggiomediterranea

Gallico Catona-Boca Melito

Locri-Gioiosa Jonica

Paolana-Bovalinese

Roccella-Morrone

Sersale-CotroneiCaccuri

Soriano-Isola CR

Stilomonasterace-Scalea