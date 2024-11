La capolista sarà impegnata in trasferta nel tentativo di conquistare l'undicesima vittoria stagionale. La Morrone in trasferta a Bovalino, mentre il Covid ha fermato la Reggiomediterranea

Si giocheranno oggi alle 14.30 le partite valide per la dodicesima giornata del campionato di Eccellenza calabrese. Un turno condizionato dal Covid che, dopo alcuni positivi nel gruppo squadra della Reggiomediterranea, ha costretto al rinvio del match che i reggini avrebbero dovuto giocate ospitando al Longhi Bovetto il Soriano.

Turno in trasferta per la capolista Locri, che dopo aver conquistato nello scorso turno la decima vittoria, oggi in casa del Cotronei Caccuri proverà a regalarsi un'altra soddisfazione. Ma occhio ai crotonesi che venderanno cara la pelle. In trasferta anche la Morrone. I cosentini solo la principale outsider del Locri, distante in classifica 5 punti. In casa della Bovalinese la squadra amaranto allenata da Paolo Infusino è chiamata alla vittoria per non perdere terreno dal primo posto.

Hanno bisogno di punti anche Sersale e Paolana che al momento occupano la zona play off. Impegno delicato per i tirrenici che faranno visita al fanalino di coda Boca Melito. I reggini di Laface sono ultimi e dunque hanno assolutamente bisogno di fare punti per non compromettere una stagione iniziata in salita.

Scontro salvezza quello fra due nobili decadute. Al Sant'Antonio di Isola Capo Rizzuto i padroni di casa daranno ospitalità al Roccella. Due squadra appaiate al penultimo posto in classifica che hanno dunque necessità di una vittoria per non perdere troppo terreno dalla salvezza.

Cerca riscatto anche l'Acri che al "Ninetto Muscolo" di Roccella, contro il Gioiosa Jonica, proverà a portare a casa la prima vittoria in trasferta della stagione.

Le partite

Bovalinese - Morrone

Boca Melito - Paolana

Cotronei caccuri - Locri

Gioiosa Jonica - Acri

Isola Capo Rizzuto - Roccella

Scalea - Gallico Catona

Sersale - Stilomonasterace

La classifica