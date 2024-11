Non solo la vittoria della coppa Italia di categoria ed il sogno Serie D. Gli amaranto di Scorrano potrebbero strappare il primato di imbattibilità della propria porta. E con un Galluzzo così, tutto è possibile

Dietro le spalle la vittoria di Soriano. Davanti agli occhi la sfida contro il ReggioMediterranea. Nel mezzo il primato in classifica da difendere dagli attacchi di Cotronei e Siderno, ed un record. Quello che il portiere amaranto Galluzzo rischia di strappare al collega Guglielmo Telli che a Siderno blindò la sua porta per sette gare consecutive. Un primato che dura da vent’anni e che il numero 12 in forza al gruppo di Scorrano potrebbe sgretolare domenica prossima.

Un numero 12 imbattibile

Nelle ultime 11 partite Galluzzo è stato infilato solo una volta su rigore. Incredibile la parata su Valente che ha tenuto in piedi la sua squadra a Soriano ancora prima dell’espulsione di Piccolo e dei due gol amaranto. Galluzzo ha sbarrato la sua porta anche sulla conclusione disperata di Angotti che nel finale di gara aveva provato a riaprire il match. Nulla da fare con un Galluzzo così.