Arriva il primo squillo di mercato del Soriano in questa campagna acquisti estiva. Il club rossoblù, infatti, era solo in apparente silenzio ma in realtà stava già lavorando in vista della prossima stagione di Eccellenza, con l'obiettivo di riconfermarsi tra le grandi della Serie A regionale, soprattutto tenendo conto dei due play off consecutivi.

Chi è Florez

E dunque si apre col botto il calciomercato dal momento che è ufficiale l'ingaggio di Josè Antonio Florez. Saranno colombiani dunque i gol del Soriano nella stagione 2025/26 e sarà chiamato a farli proprio l'attaccante classe 1998. Tanta la trafila del ventisettenne che ha una lunga lista di squadre: Bogotà, Imbabura, Estudiantes, Panama, Potros del Este.

Tanto Sudamerica insomma, ma anche tanta Europa: Slavoj Trebisov (Slovacchia) e Attard (Malta). La scorsa estate l’arrivo in Italia, per indossare la maglia della Gioiese. Con la squadra viola, per Florez, 24 presenze in Eccellenza e 8 reti, nell'ultima stagione in maglia viola 24 presenze in 1945 minuti giocati.

La soddisfazione dei dirigenti

Soddisfatto il direttore tecnico Mimmo Vissicchio: «L’ingaggio di Florez è il primo tassello del nostro mosaico e con lui riteniamo di aver messo a segno un gran bel colpo di mercato. Siamo operativi su più fronti per apportare alla squadra quelle modifiche necessarie per disputare una stagione tranquilla, nella quale cercheremo di toglierci il maggior numero di soddisfazioni».

Contento anche Carmelo Prestanicola, dirigente dell'Ags Soriano: «A nome della dirigenza il più cordiale benvenuto a Josè Florez, con l'augurio che possa regalarci tante gioie».