I tirrenici perdono 2-1 in casa del Soriano Fabrizia e si vedono scavalcare in classifica dai giallorossi che superano 3-2 la Reggioravagnese. In coda vincono Rossanese (7-0 al Cittanova) e Castrovillari (2-0 alla Gioiese)
Si sono concluse da poco le partite valide per la quattordicesima giornata del campionato di Eccellenza calabrese. Di seguito i risultati finali, la classifica aggiornata e il prossimo turno (l’ultimo del girone d’andata e del 2025), in programma per domenica 21 dicembre
I risultati finali
Brancaleone-Virtus Rosarno 3-0
Gioiese-Castrovillari 0-2
Isola CR-DB Rossoblù Luzzi 1-1
Palmese-Bocale 1-3
Paolana-Stilomonasterace 0-3
Rossanese-Cittanova7-0
Soriano Fabrizia-Dgs Praiatortora 2-1
Trebisacce-Reggioravagnese 3-2
La classifica
- Trebisacce 34
- Praiatortora 32
- Stilomonasterace 25
- Virtus Rosarno 25
- Reggioravagnese 23
- Isola CR 22
- Bocale 22
- Paolana 21
- Brancaleone 20
- DB Rossoblù Luzzi 20
- Soriano Fabrizia 19
- Palmese 18
- Rossanese 14
- Gioiese (-2) 4
- Cittanova
- Castrovillari (-10) -1
Il prossimo turno
Bocale-Gioiese
Castrovillari-Trebisacce
Cittanova-Paolana
DB Rossoblù Luzzi-Soriano Fabrizia
Dgs Praiatortora-Palmese
Reggioravagnese-Brancaleone
Stilomonasterace-Isola CR
Virtus Rosarno-Rossanese