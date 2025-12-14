I tirrenici perdono 2-1 in casa del Soriano Fabrizia e si vedono scavalcare in classifica dai giallorossi che superano 3-2 la Reggioravagnese. In coda vincono Rossanese (7-0 al Cittanova) e Castrovillari (2-0 alla Gioiese)

Si sono concluse da poco le partite valide per la quattordicesima giornata del campionato di Eccellenza calabrese. Di seguito i risultati finali, la classifica aggiornata e il prossimo turno (l’ultimo del girone d’andata e del 2025), in programma per domenica 21 dicembre

I risultati finali

Brancaleone-Virtus Rosarno 3-0

Gioiese-Castrovillari 0-2

Isola CR-DB Rossoblù Luzzi 1-1

Palmese-Bocale 1-3

Paolana-Stilomonasterace 0-3

Rossanese-Cittanova7-0

Soriano Fabrizia-Dgs Praiatortora 2-1

Trebisacce-Reggioravagnese 3-2

La classifica

Trebisacce 34 Praiatortora 32 Stilomonasterace 25 Virtus Rosarno 25 Reggioravagnese 23 Isola CR 22 Bocale 22 Paolana 21 Brancaleone 20 DB Rossoblù Luzzi 20 Soriano Fabrizia 19 Palmese 18 Rossanese 14 Gioiese (-2) 4 Cittanova Castrovillari (-10) -1

Il prossimo turno

Bocale-Gioiese

Castrovillari-Trebisacce

Cittanova-Paolana

DB Rossoblù Luzzi-Soriano Fabrizia

Dgs Praiatortora-Palmese

Reggioravagnese-Brancaleone

Stilomonasterace-Isola CR

Virtus Rosarno-Rossanese