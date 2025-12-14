Si sono concluse da poco le partite valide per la quattordicesima giornata del campionato di Eccellenza calabrese. Di seguito i risultati finali, la classifica aggiornata e il prossimo turno (l’ultimo del girone d’andata e del 2025), in programma per domenica 21 dicembre 

I risultati finali

Brancaleone-Virtus Rosarno 3-0
Gioiese-Castrovillari 0-2
Isola CR-DB Rossoblù Luzzi 1-1
Palmese-Bocale 1-3
Paolana-Stilomonasterace 0-3
Rossanese-Cittanova7-0
Soriano Fabrizia-Dgs Praiatortora 2-1
Trebisacce-Reggioravagnese 3-2

La classifica

  1. Trebisacce 34
  2. Praiatortora 32
  3. Stilomonasterace 25
  4. Virtus Rosarno 25
  5. Reggioravagnese 23
  6. Isola CR 22
  7. Bocale 22
  8. Paolana 21
  9. Brancaleone 20
  10. DB Rossoblù Luzzi 20
  11. Soriano Fabrizia 19
  12. Palmese 18
  13. Rossanese 14
  14. Gioiese (-2) 4
  15. Cittanova
  16. Castrovillari (-10) -1

 

Il prossimo turno

Bocale-Gioiese
Castrovillari-Trebisacce
Cittanova-Paolana
DB Rossoblù Luzzi-Soriano Fabrizia
Dgs Praiatortora-Palmese
Reggioravagnese-Brancaleone
Stilomonasterace-Isola CR
Virtus Rosarno-Rossanese