La Vigor Lamezia festeggia la conquista della Serie D sul campo del Praiatortora, con la formazione vigorina che si impone per 0-1 grazie a un gol di De Nisi nel secondo tempo. Proprio il club tirrenico, dunque, è il primo testimone diretto della festa biancoverde dopo aver disputato una gara intensa ma consapevole che questa sconfitta porta via anche l'ultima speranza di poter concorrere per i play off. Continua l'astinenza casalinga del Praiatortora che non vince davanti ai propri tifosi da due mesi (era l'8 febbraio quando superarono per 2-1 il Castrovillari).

Il Praiatortora e lo sguardo al futuro

Al termine della gara, ai microfoni ufficiali del club, si è espresso il vice-presidente De Rosa: «Una grande partita sia in campo che sugli spalti. Noi la nostra buona partita l'avevamo fatta e siamo anche andati vicini al pareggio che a mio avviso sarebbe stato più giusto, dal momento che i ragazzi hanno giocato alla pari contro la prima della classe senza nessun tipo di problema. La giornata è stata faticosa ma bellissima perché è stato davvero bello vedere tutte e due le tifoserie festeggiare le proprie squadre e anche a fine gara, quando hanno festeggiato la Serie D, lo hanno fatto con educazione».



Insomma, la formazione tirrenica è già proiettata per la prossima stagione a con obiettivi ben precisi ed è proprio lo stesso De Rosa ad anticiparli: «Abbiamo fatto una grande figura e anche noi il prossimo anno cercheremo di festeggiare il salto di categoria e di qualità. Diciamo che dopo tre anni l'obiettivo potrebbe anche essere quello del salto di categoria, e per il prossimo anno ci proveremo allestendo una rosa competitiva. Sarà il campo poi a dire la sua».