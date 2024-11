Smaltita la delusione per la sconfitta nell’andata della semifinale di Coppa, i biancazzzurri si rituffanno nel campionato dove occupano la prima posizione in classifica. Il capitano: «Stiamo dando tutto per la maglia, per questo paese e per i tifosi»

«Beh, diciamo che l'obiettivo è sempre quello di di salvarsi». È cauto il capitano Angelo Petrone e frena i facili entusiasmi. Domenica scorsa il PraiaTortora ha agganciato la vetta della classifica calabrese del girone A di Eccellenza, ma al campo Mario Tedesco ci si allena duramente e si continua a restare con i piedi per terra; di eventuali promozioni, che si intravedono in fondo al tunnel, non se ne vuole sentir parlare.

«Che cosa accadrebbe a Praia a Mare se il campionato finisse così?», chiediamo a Petrone: «Non lo so, non lo voglio neanche immaginare - ci dice -. Certo, mi piacerebbe, perché sarebbe il coronamento di un sogno, dalla prima categoria fino alla Serie D, davvero impensabile. Però, ripeto, rimaniamo con i piedi per terra. Il nostro obiettivo è vicino ed è quello della salvezza, quindi dobbiamo lavorare come stiamo facendo e a dare tutto».

Il sogno della serie D

Per la squadra locale di Praia a Mare non sarebbe la prima volta in serie D, la vecchia società era già riuscita nell'impresa. Ma per la nuova compagine, che ha unito in un unico nome le due comunità all'ombra dell'isola Dino, Praia e Tortora, sarebbe una novità e, sotto l'egida di mister Alberto Aita, sta dimostrando di avere fame di successi, bruciando tutto le tappe.

Questo, capitan Petrone lo sa: «Siamo veramente un bel gruppo. Stiamo facendo bene e ci godiamo questo. Il mister e lo staff tecnico stanno facendo un lavoro encomiabile e noi stiamo dando tutto per la maglia, per questo paese, per questi tifosi che ci seguono sempre».

E a proposito dei tifosi, che sono parte integrante del successo, dice: «Ora si è creato entusiasmo attorno alla squadra, quindi a maggior ragione ci seguono ancor di più. Però devo essere sincero: sono sempre stati a spronarci a dare di più e per noi sono fondamentali».

Nonostante la delusione per la sconfitta casalinga contro il Soriano, nell’andata di Coppa Italia che si è giocata mercoledì, allo stadio Mario Tedesco i supporter biancazzurri ci saranno anche domenica 1° dicembre, quando il PraiaTortora tenterà di difendere il primato in campionato e battere in casa il Brancaleone, così da tenere a bada il Vigor Lamezia, che ruggisce dietro a un solo punto di distacco.