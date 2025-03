Finalmente un sorriso per il Praiatortora che, nel venticinquesimo turno del campionato di Eccellenza, batte a domicilio il Rende per 0-2 e mantiene vivo l'obiettivo play off. Il club tirrenico trova innanzitutto i tre punti dopo quattro giornate (una sola nelle ultime sei uscite) ovvero un'astinenza che ha escluso la compagine all'ombra dell'isola di Dino dalla griglia play off. Il successo di San Fili, però, ha ridato vigore alla squadra di mister Aita che si è imposta grazie alle reti, entrambe nella ripresa, di bomber Lentini e Godoy. Entrambi maturati su calcio d'angolo calciato da A. Grosso che impacchetta così due assist al bacio.

Lentini tiene in vista l'obiettivo

Nel post gara, ai microfoni ufficiali del del club, si è espresso proprio colui che ha aperto il match, ovvero il centravanti Antonio Lentini che, oltretutto, tiene ben in visto quello che è l'obiettivo stagionale: «Serviva questa vittoria, soprattutto per l'importanza che rivestiva. Il Rende ha giocato la sua partita, ma noi siamo stati bravi a trovare i due gol. Adesso sono rimaste cinque finali, e ognuna è da affrontare al massimo perché vogliamo e dobbiamo fare i play off». Per il club tirrenico all'orizzonte c'è l'impegno interno contro il Bocale.