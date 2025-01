Un anno dilettantistico, relativo al campionato di Eccellenza, ormai tramontato e che ha regalato soddisfazioni e nuove ambizioni ma anche tutte le liete sorprese del caso. Un 2024 intenso e che ha dato ai posteri diversi protagonisti, tra tutti il Sambiase.

La prima metà dell'anno, infatti, è stata caratterizzata dal dominio giallorosso e che ha portato, infine, la formazione di mister Morelli a centrare l'obiettivo della Serie D e rendendosi protagonista anche qui, dal momento che è attualmente seconda a meno quattro dalla vetta.

I numeri del 2024

Un anno caratterizzato dalla lametinità se vogliamo anche perché, se andiamo a spulciare tutti i numeri del 2024 del massimo campionato regionale si nota come in cima alla classifica, come punti raccolti nell'arco dell'intero anno solare, ci sia la Vigor Lamezia con 64 punti conquistati. I biancoverdi infatti fanno il vuoto dal momento che ne contano dieci in più rispetto al Praia Tortora, attuale capolista del torneo e fresca vincitrice della Coppa Italia Dilettanti contro il San Luca, dunque è nel segno dei tirrenici che si è chiuso questo anno. Tornando ai punti, comunque, la terza piazza e dunque il podio è chiuso dalla Paolana che ha racimolato 51 punti, frutto di una seconda metà della scorsa stagione da playoff e con la salvezza conquistata e, quest'anno, con l'obiettivo di piazzarsi nei playoff. Segue il Soriano, al quarto posto con cifra tonda: 50 punti, mentre Reggioravagnese e Isola Capo Rizzuto contano rispettivamente 45 e 43 punti. Ecco la classifica: Vigor Lamezia 64, Praia Tortora 54, Paolana 51, Soriano 50, Reggioravagnese 45, Isola CR 43, Brancaleone 40, Cittanova 39, Sambiase 37, Palmese 35, Bocale 31, Rende 29.

Gol fatti e subiti nel 2024

Passando ai gol fatti e subiti in questo anno solare, risulta anche qui in testa la Vigor Lamezia dal momento che è la più prolifica dell'anno con ben 55 gol fatti, staccando di ben 11 esultanze la ReggioRavagnese che ne conta 44. La squadra vigorina, inoltre, risulta essere anche quella meno bucata con sole 16 reti concesse, otto in meno dell'Isola Capo Rizzuto che è seconda. Tornando alle squadre con più reti, terze a pari merito ci sono Praia Tortora e Soriano con 41 gol nell'anno solare, uno in più del Bocale. Parallelamente, però, proprio i Bocale risulta essere tra le squadre più bucate dal momento che conta 40 gol insieme al Rende. La difesa più perforata, però, è quella della Palemse con 43 gol concessi.

Classifica gol fatti: Vigor Lamezia 55, Reggioravagnese 44, Praia Tortora 41, Soriano 41, Bocale 40, Isola CR 36, Rende 36, Palmese 35, Paolana 34, Cittanova 30, Brancaleone 29

Classifica gol subiti: Vigor Lamezia 16, Isola CR 24, Praia Tortora 27, Cittanova 27, Paolana 29, Soriano 29, Brancaleone 35, Reggioravagnese 38, Bocale 40, Rende 40, Palmese 43