Si sono disputate questo pomeriggio le partite valide per la ventisettesima giornata del campionato calabrese di Eccellenza. Sfuma per la capolista Sambiase il primo match point stagionale per la Serie D: l'aritmetica certezza del trionfo in campionato per i ragazzi di mister Morelli sarebbe arrivata in caso di vittoria giallorossa, e non vittoria della Vigor Lamezia.

Di seguito i risultati finali, la classifica aggiornata e la prossima giornata in programma per domenica 14 aprile 2024.

I risultati

PraiaTortora - Palmese 1-1

Isola CR - Brancaleone 0-0

Morrone - Rende 2-2

Paolana - Gioiosa J 1-0

Reggio Ravagnese - Sambiase 0-0

Soriano - Cittanova 1-0

StiloMonasterace - Scalea 2-3

Vigor Lamezia - Bocale 2-1

La classifica

Sambiase 64

Vigor Lamezia 58

Soriano 49

Cittanova 43

Brancaleone 42

Bocale 41

PraiaTortora 40

Rende 38

Reggio Ravagnese 36

Paolana 32

Isola CR 31

Palmese 29

Scalea 28

Gioiosa J 20

Morrone 19

StiloMonasterace 18

Il prossimo turno

Palmese - Scalea

Bocale - Soriano

Brancaleone - Morrone

Cittanova - Reggio Ravagnese

PraiaTortora - Isola CR

Gioiosa J - StiloMonasterace

Rende - Vigor Lamezia

Sambiase - Paolana