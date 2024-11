Un soleggiato “Gianni Renda” apre le porte alla Morrone in occasione della gara valevole per la ventiquattresima giornata di campionato. Entrambe le compagini sono reduci da un risultato favorevole, nella scorsa giornata i padroni di casa hanno la meglio per 2-0 sul campo dell’Isola Capo Rizzuto, la squadra cosentina, invece, si impone per 3-1 sul Gioiosa Jonica.

Primo tempo

Dopo 7 giri di lancette arriva la prima occasione utile per i giallorossi: cross dalle retrovie per Crucitti che spedisce di poco fuori. Al 13’ si fanno vedere gli ospiti con Espinar che, però non riesce a trovare la conclusione. Al 31’ cross di Brugnano per capitan Crucitti che insacca di testa e firma la rete del vantaggio. Dopo soli 2’ Umbaca, in corsa, piazza la palla all’incrocio dei pali e realizza la rete del raddoppio. Si va al riposo sul risultato di 2-0.

Secondo tempo

Al 16’ della ripresa, buona iniziativa di Crucitti che tenta il tiro ma la palla si stampa sul palo destro. Al 20’ gli ospiti guadagnano un calcio di punizione: Garritano si incarica della battuta ma trova la respinta di Giuliani. Al 31’ calcio piazziato per i giallorossi: Crucitti alla battuta tenta di calciare direttamente in porta ma Pellegrino è abile a respingere. Al 41’ Abayian la mette dentro di testa e sigla la rete del 3-0. Dopo 4’ di recupero, la partita termina tra gli applausi del pubblico di casa. I giallorossi continuano a confermarsi la prima forza indiscussa del campionato. Prossimo impegno - domenica 10 marzo - l’atteso derby nonché scontro diretto con la Vigor Lamezia.

Il tabellino

Sambiase - Morrone 3-0

Sambiase: Giuliani, Perri ( Frasson 26’st), Brugnano (Morelli 14’st), Monteiro, Frasson, Strumbo, Espinar, Piriz (Iania 23’st), Djalo (Abyian 11’ st), Crucitti (Costanzo 34’st), Umbaca. A disp: Martino, Schirripa, Alves, Solomon. All. Morelli

Morrone: Pellegrino, Iorio, Pansera, Bilotta, Salerno, Garritano, Barbieri, Sarpa (Perrelli 37’st), Reinoso, Roland, Nicoletti. A disp: Farina, Catini, Falbo, Imbrogno, La Canna, De Rose, Amendola. All. Maragò

Arbitro: Filippo Vito (assistenti: Vommaro, Morgera).

Marcatori: Crucitti (S) 31’pt, Umbaca (S) 33’st, Abayian (S) 41’st