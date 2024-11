La stagione regolare del mini torneo di Eccellenza va in archivio con la settima giornata: al primo posto si piazza il Sersale, che chiude a pari punti (15) con il Sambiase ma ha una migliore differenza reti rispetto ai sambiasini.

Il Sersale conquista la prima posizione vincendo 2-0 al Lopresti di Palmi. Il vantaggio al 31’ con Talarico. Nella ripresa le due squadre cercano entrambe la strada per il gol e gli ospiti lo trovano al terzo minuto di recupero con Arena: una rete che regala anche il primo posto in classifica alla squadra di Saladino. Al Croce Valanidi il Sambiase si porta in vantaggio al 13’ con Fioretti. Il pareggio della Reggiomediterranea arriva al 17’ con l’argentino Franco Padin ma i giallorossi al 33’ ritornano davanti grazie alla doppietta di Fioretti che si porta a quota tre gol in campionato. Nel secondo tempo i padroni di casa tentano il tutto per tutto per trovare il pareggio ma il Sambiase si difende bene ed anzi nel finale sfiora anche il tris ma il palo dice no.

Il Locri senza 6 giocatori fermati dal Covid vince 1-0 contro il Soriano. Dopo che primo tempo si chiude a reti inviolate, nella ripresa il Locri tenta in tutti i modi di portarsi in vantaggio per conquistare una vittoria utile sia per la griglia play off che per il morale. Alla mezz’ora il Soriano resta in 10 a seguito dell’espulsione di Figliomeni, il Locri allora cerca di schiacciare gli avversari ed al 39’ sfiora il vantaggio ma il tiro di Sposato va ad impattare sul palo. Il gol dei 3 punti per la squadra di Renato Mancini arriva al 42’: Juan Martinez pesca il jolly e sigla la sua terza rete in campionato. Lo Scalea perde in casa contro la Vigor Lamezia. Una sconfitta per 3-0 che non ammette repliche. Il vantaggio biancoverde con Haberkon, il raddoppio con Carubini. Nella ripresa il tris lametino porta la firma di Nicola Russo che nella classifica dei marcatori si porta a 4 gol.

Classifica

Sersale 15

Sambiase 15

Vigor Lamezia 14

Locri 9

Reggiomediterranea 8

Scalea 8

Palmese 4

Soriano 3

Accoppiamenti play off

Sersale – Soriano

Sambiase – Palmese

Vigor Lamezia – Reggiomediterranea

Locri - Scalea