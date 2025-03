Non ha alcuna intenzione di fermarsi il Soriano che vince anche sul campo dell'Ardore, in occasione della ventisettesima giornata del campionato di Eccellenza, e guarda sempre più su. La formazione rossoblù, infatti, con questi tre punti sale a quota 47 e aggancia la Reggioravagnese al terzo posto. Più di ogni altra cosa, però, i play off sono sempre più tangibili e adesso manca davvero pochissimo. A decidere la sfida contro le Aquile è Ocampo proprio nei minuti iniziali di gara.

Le parole di Figliomeni

Neanche dopo una vittoria così importante il tecnico Tonino Figliomeni si scompone e si esprime così nel post gara, ai microfoni ufficiali del club: «Abbiamo fatto un primo tempo di grande spessore e in più di una circostanza abbiamo avuto l'occasione di chiudere la partita, ma ci è mancata quella cattiveria necessaria e la freddezza nell'ultimo passaggio. Nella ripresa è invece venuto fuori l'Ardore, a cui faccio i complimenti, e abbiamo dovuto fare una gara di sofferenza nonostante le molteplici defezioni. Considerando tutto questo, siamo riusciti ugualmente a portare a casa il risultato».

La classifica fa sognare, ma Figliomeni non si scompone: «Per noi non cambia nulla e dobbiamo continuare a tenere i piedi per terra, guardando partita dopo partita. Anche oggi devo solamente elogiare i miei ragazzi per l'abnegazione che hanno messo perché eravamo in emergenza, basti pensare che ho dovuto mettere in campo un giocatore che non giocava da tre mesi. Adesso guardiamo alla prossima».