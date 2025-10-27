I giallorossi battono anche il Brancaleone e volano al secondo posto. Il tecnico: «La continuità del progetto per me è fondamentale. Merito della società e del ds Rugiano»

Gioco, gol, spettacolo e tanto entusiasmo. Corre forte il Trebisacce che, nel settimo turno del campionato di Eccellenza, inanella la sua quinta vittoria consecutiva e con dodici gol nelle ultime tre uscite. I delfini giallorossi esultano davanti ai propri tifosi contro il Brancaleone, vincendo per 3-1. Gara messo al sicuro già nel primo tempo con i gol di Castro e Lamberti mentre, nella ripresa, Vico cala il tris. Nel finale il gol della bandiera ospite con Angì.

Manita giallorossa

Manita dunque per il Trebisacce che si piazza al secondo posto, appena dietro la capolista Praiatortora. Grande merito anche di mister Malucchi che si esprime così, in esclusiva ai microfoni di LaC News24: «Sapevamo di affrontare una squadra ostica e, nei giorni scorsi, ho fatto capire ai ragazzi l'importanza della partita che, devo dire, è stata in totale controllo nonostante un Brancaleone tenace e organizzato e a cui vanno i miei complimenti».

Alle spalle dunque il periodo in assestamento: «Dopo un inizio incerto e balbettante di stagione - continua Malucchi - ci siamo rimessi in pista, ma con le prestazioni che ci sono sempre state ma senza i risultati. Adesso invece viaggiamo con i risultati e il bel gioco. La continuità del progetto è molto importante, soprattutto dal punto di vista del settore giovanile ma questo è merito della società e del direttore sportivo Domenico Rugiano, bravo a costruire una rosa giovane ma allo stesso tempo valida. Adesso dobbiamo solo stare con i piedi per terra e viaggiare spensierati».