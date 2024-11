I giallorossi trionfano nello scontro al vertice valevole per la diciottesima giornata e continuano a dominare il campionato. A decidere il match le reti di Umbaca e Trentinella

Un soleggiato “Gianni Renda” fa da cornice alla sfida tra Sambiase e Cittanova, gara valevole per la diciottesima giornata di campionato. Scontro al vertice tra la capolista e la formazione ospite del Cittanova che si presentava a questa sfida da terza forza del campionato.

Primo tempo

Dopo 5 giri di lancette, il primo squillo è di marca ospite: Condemi su calcio di punizione piazza la palla all’incrocio dei pali ma trova la pronta respinta di Colombatti. Dopo soli 2’ sono i padroni di casa a guadagnare un calcio pizzato: Trentiella si incarica della battuta ma spedisce alto. Al 13’ si rende pericoloso il Cittanova con Zarich su colpo di testa ma Giuliani difende la propria porta senza particolari difficoltà. Al 21’ si fa vedere ancora il Sambiase: potente tiro di Umbaca dalla distanza che trova la respinta di Palumbo. Dopo appena 1’ calcio di punizione per i padroni di casa: capitan Crucitti si incarica della battuta ma la palla si infrange sulla barriera ospite. Al 37’ scambio tra Solomon e il fantasista Umbaca che dai 15 metri insacca in rete e firma la rete del vantaggio; esplode il Gianni Renda tra cori e applausi. Nei 2’ di recupero Palumbo tocca la palla fuori dall’ area di rigore, il direttore di gara prima lascia correre, in un secondo momento assegna un calcio di punizione al Sambiase senza estrarre cartellini, tra le polemiche della panchina di casa che reclama l’espulsione. Si va al riposo sul risultato di 1-0.

Secondo tempo

Ripartenza ottima del Sambiase che al 3’ della ripresa trova la rete del raddoppio: cross dalla sinistra di Frasson per Trentinella che insacca di testa. Al 14’ padroni di casa ancora pericolosi: scambio tra Salom e Umbaca che, però, non trova la conclusione. Al 27’ si fa vedere il Cittanova: tiro dalla distanza di Ricciardi che si infrange sopra la traversa. Dopo 5’ di recupero la partita termina tra gli applausi del pubblico di casa. Con la vittoria odierna, i giallorossi confermano l’ottimo periodo di forma e continuano a guidare la classifica a quota 43 punti a 8 lunghezze dalla Vigor Lamezia e 12 dal Soriano. Prossimo impegno per il Sambiase - domenica 28 gennaio - sul campo del Bocale.

Il tabellino

Sambiase-Cittanova 2-0

Sambiase: Giuliani, Perri (Schirripa 40’st), Frasson V. (Frasson S. 29’ st), Monteiro (Piriz 34’st), Colombatti, Strumbo, Trentinella (Cataldi 27’st), Manu, Iania, Crucitti, Umbaca (Alves 34’st), A disp: Martino, Morelli, Scandale, Piriz, Vasapollo. All. Morelli

Cittanova: Palumbo, Scarcela, Giofre ( Ricciardi 10’st), Cianci, Dascoli, Negro, Sapone, Belluzzi (Napoli 6’st), Salvi, Condemi, Zarich (Mossolini 6’st). A disp: Stillitano, Scigliano, Infusino, Scarcella, Rechici, Arietta. All. Nocera

Arbitro: Ambrosino Giosue (assistenti: Varacalli Matteo, Lavarra Elisa).

Marcatori: Umbaca (37’pt), Trentinella (3’st).