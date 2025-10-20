Quando tutto faceva pensare alla seconda sconfitta consecutiva, e con l'inerzia che stava prendendo quella direzione, ecco il più classico "deus ex machina" che toglie le castagne dal fuoco e raddrizza il copione. L'Isola Capo Rizzuto torna con un buon punto dalla trasferta in casa della Reggioravagnese, in occasione della sesta giornata del campionato di Eccellenza. Un 1-1 maturato interamente nei dieci minuti finali con l'iniziale vantaggio di Luis Simigliani, su calcio di rigore, e il pareggio di Tetteh in pieno recupero e a venti secondi dalla fine.

Le parole di Gregorace

Nel post partita si è espresso il tecnico Saverio Gregorace, intervistato ai microfoni di LaC News24: «Penso che, nel complesso, il pareggio sia giusto poiché sia noi che loro abbiamo sprecato diverse occasioni da gol. In qualche circostanza è stato anche bravo il nostro portiere a sventare il pericolo, ma non dobbiamo dimenticare la traversa colpita da Kone che poteva valere il vantaggio. Nella ripresa hanno trovato loro il gol su un calcio di rigore, a mio avviso generosamente concesso dall'arbitro. Noi però non ci siamo scoraggiati e abbiamo reagito, sfiorando più volte la rete poi trovata su calcio d'angolo con Tetteh».



Otto punti nelle prime sei partite e una tabella di marcia per ora che procede come previsto: «Siamo in linea con le aspettative - continua Gregorace - non è stato facile trovare l'amalgama considerando anche che nei giorni passati ho perso sia il giovane Viola e Maiolo, ed era indisponibile anche Ryan. Quanto al cammino finora, considerando gli otto punti e gli avversari affrontati, senza dimenticare che siamo ai quarti di finale di Coppa Italia Dilettanti, posso dire di essere più che soddisfatto ma non di certo sazio».