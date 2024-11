È il momento di Matteo Carbone. Un calciatore dalla classe cristallina, capace di regalare magie anche in Serie D, ha sposato pure in questa stagione la causa del Brancaleone, mettendosi al servizio della squadra di Alberto Criaco, anche quest’anno una gran bella realtà del campionato. Pur dovendo superare qualche noia fisica, Matteo Carbone ha confermato le proprie qualità: se la salute lo assiste, può fare cose eccezionali (ma in realtà sono tali solo per gli altri, perché certe giocate, difficili da immaginare, a lui riescono naturali).

Con il passare del tempo, dovendo fare i conti con il lavoro e con la famiglia, il calcio è ovviamente e per forza di cose passato in secondo piano. Ma lì dentro, sul rettangolo verde, quando c’è da giocare e da inventare, uno come Matteo Carbone vorresti averlo sempre e comunque. Le sue recenti prestazioni, in crescendo, non sono sfuggite alla Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Ed è quindi Matteo Carbone il leader della classifica dei migliori per quanto riguarda la 20ª giornata.

Alle sue spalle viene premiata la solidità difensiva del Sambiase e del difensore Gabriel Colombatti, punto fermo nella retroguardia di Morelli, che ha subito solo un gol nelle ultime sette giornate, fra l’altro su rigore. A completare il podio la costanza di Santiago Ricciardi. Prodezza balistica a parte, si sta confermando un buon acquisto per il Cittanova. Bene anche Umbaca del Sambiase e Tapia della Palmese: il primo si conferma sempre incisivo. Che sia gol, assist o una giocata risolutiva, il suo lo lascia sempre. Il secondo firma una rete decisiva, ma soprattutto ci mette dentro orgoglio, carattere e attenzione per aiutare la sua squadra a conquistare i tre punti.

Nella graduatoria dei più bravi del 20° turno ecco Antonio De Fazio della Vigor Lamezia. La settimana scorsa un gol, stavolta un assist al bacio: la classifica di rendimento non può non premiarlo. Bene anche Nucera del Brancaleone: la sua squadra subisce sempre poche reti e anche i meriti vanno divisi con i compagni, ma lui continua a essere uno sul quale puntare. A chiudere ecco Bernardi della Vigor Lamezia, Dascoli del Cittanova e Barbarossa dello Scalea. Venerdì sera a partire dalle 22.30, in occasione della nuova puntata di Zona D, verrà resa nota la classifica generale (su LaC Tv canale 11 del DDT, 411 tivùsat e 820 di Sky).