Lo scossone dopo l'ultima giornata di campionato, la repentina ricerca e infine la scelta. La DB Rossoblù Luzzi ha sciolto le riserve annunciando il nuovo tecnico che è succeduto a mister Rosario Salerno, esonerato dopo la sconfitta interna contro la capolista Praiatortora.

Magarò in panchina

Con l'incombere della settima giornata del campionato di Eccellenza, dunque, la società luzzese svela il nome del nuovo tecnico riconosciuto in Mario Magarò. Porta bene dunque l'intervista, in esclusiva ai microfoni di LaC News 24, fatta solamente ventiquattro ore prima dell'annuncio.



Una scelta coraggiosa, ma che dimostra anche un'impronta ben precisa: quella dei giovani. Solamente 32 anni infatti per il tecnico che ha già fatto vedere il suo potenziale nelle recenti stagioni.

Inizia il suo percorso per caso, due stagioni fa, chiamato alla guida di una Morrone al penultimo posto nel campionato di Eccellenza e ormai quasi spacciata. Nelle ultime dieci partite nel massimo campionato regionale, Mario Magarò ha totalizzato 13 punti in 10 partite (virtuale decimo posto prendendo in considerazione solo le giornate sopra citate) e secondo miglior attacco nell'arco di questo tempo con 17 gol fatti e con il playout sfumato solo all'ultima giornata. non è da meno nella scorsa stagione, riconfermato sulla panchina granata, e con l'etichetta di allenatore più giovane del campionato. Adesso l'affascinante sfida sulla panchina della DB Rossoblù Luzzi, squadra allestita per primeggiare nel massimo campionato regionale me che ancora stenta a decollare, con una sola vittoria all'attivo. E l'esordio per Magarò è subito di quelli impegnativi, dal momento che verrà a fare visita la Reggioravagnese seconda in classifica e attuale miglior difesa del torneo.