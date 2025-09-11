Dopo la vittoria dei play off di Promozione, la squadra del presidente Gencarelli è pronta a stupire nel massimo campionato regionale. Il tecnico: «Ce la giocheremo, anche se ci sono squadre forti davanti a noi, come Rossanese e PraiaTortora»

Dopo la vittoria, quasi dominante, nei playoff di promozione che ha consentito alla squadra del presidente Gencarelli di approdare in Eccellenza, il massimo campionato regionale, ora è tempo di alzare l'asticella. L’estate è stata un periodo di intensa preparazione: il tecnico Rosario Salerno, noto per le sue indubbie capacità e per l’abitudine a vincere, ha lavorato con impegno per preparare i suoi ragazzi alla nuova sfida.

Il precampionato ha fornito indicazioni positive, con la squadra che ha dimostrato di avere le carte in regola per competere a un livello superiore. Le gare di Coppa Italia Dilettanti hanno rappresentato un banco di prova significativo e il passaggio del primo turno della fase a gironi ha confermato le potenzialità del gruppo.

Ora, però, si fa sul serio. È il momento di mettere da parte test e amichevoli e concentrarsi sul campionato di Eccellenza. La posta in gioco è alta, ma la DB Rossoblù ha le basi per fare bene. L’esperienza di mister Salerno, unita alla voglia dei giocatori di dimostrare il proprio valore, rappresenta una miscela esplosiva. La domanda che tutti si pongono è se la DB Rossoblù Luzzi riuscirà a stupire anche in Eccellenza.

«Puntiamo a vincere il campionato – dichiara il tecnico ai nostri microfoni – pur sapendo che ci sono squadre forti davanti a noi, come Rossanese e DGS PraiaTortora, che hanno mantenuto quasi lo stesso organico e quindi partono con un piccolo vantaggio. Però ce la giocheremo – conclude mister Salerno – sicuramente sarà un campionato tosto».