Incombe la sesta giornata del campionato di Eccellenza, anche se le gerarchie sono ancora molto sottili e labili e con le prime sei squadre racchiuse in soli tre punti. A setacciare ulteriormente la classifica sarà appunto questo turno che vedrà, ancor una volta, incroci interessanti.

Le due capoliste

Duo in vetta innanzitutto, con Praiatortora e Reggioravagnese che guidano il grupppone dopo essersi scontrati proprio una settimana fa, in una sfida che ha visto sorridere la formazione amaranto agganciando proprio il primo posto. Entrambe, dunque, cominciano la sfida a distanza e chiamate a due sfide non proprio semplici. La squadra di mister Viscardi, innanzitutto, sarà di scena in casa di una DB Rossoblù Luzzi (una sola vittoria in cinque gare) che ancora balbetta e che, allo stesso tempo, deve iniziare ad allungare il passo se non vuole perdere in maniera prematura il treno per i vertici. La Reggioravagnese invece ospita l'Isola Capo Rizzuto, in una sfida dall'alto tasso tecnico. La comapgine di mister Candido vuole mantenere la vetta, e anche il primato di miglior difesa, mentre la compagine di mister Gregorace arriva dalla sconfitta interna contro la Paolana, arrivata forse anche immeritatamente.

Le inseguitrici

A quota dieci punti, all'inseguimento del primo posto, c'è la già menzionata Paolana insieme alla Virtus Rosarno e con entrambe impegnate davanti ai propri tifosi. La formazione tirrenica ospiterà, allo stadio Tarsitano, un Soriano Fabrizia che domenica ha trovato la sua prima vittoria in campionato e dunque rincuorato dall'entusiasmo dei tre punti. Allo stadio Giovanni Paolo II di Rosarno approderà invece un Trebisacce in crescita nelle ultime uscite e dunque da non sottovalutare. Nessun clean sheet ancora per la formazione rosarnese.

Insidia la zona play off, insieme al già menzionato Trebisacce, l'altra neopromossa Stilomonasterace che ha avuto un buon impatto con la nuova stagione. La squadra di mister Papaleo impegnata in casa ma con un ostacolo insidioso, dal momento che di fronte ci sarà un Bocale che non ha ancora ingranato del tutto e relegato, al momento, nelle zone paludose di graduatoria.

Le altre sfide

Da seguire anche Rossanese-Palmese, un match tra due squadre in cerca di riscatto dal momento che entrambe sono reduci da brutte sconfitte. Tre giornate senza vittoria per i rossoblù, un solo successo in cinque uscite per i neroverdi: di certo non gli standard che si aspettavano le due squadre, dunque la voglia di riscatto è alta.

Da tripla invece Brancaleone-Gioiese, con i padroni di casa che stanno vivendo un buon momento di forma come dimostrano i due successi consecutivi e i sei gol fatti. Ostica anche la Gioiese, con la compagine viola che in trasferta non ha ancora perso. Sfida tra scontente infine quella tra Cittanova e Castrovillari, con i giallorossi penultimi a quota due punti e reduci dalla pesante sconfitta per 6-1, mentre i Lupi del Pollino sono sempre più ultimi, con la penalizzazione di sette punti che pesa come un macigno.

Il programma

Brancaleone-Gioiese

Cittanova-Castrovillari

DBR Luzzi-Praiatortora

Paolana-Soriano Fabrizia

Reggioravagnese-Isola CR

Rossanese-Palmese

Stilomonasterace-Bocale

Virtus Rosarno-Trebisacce