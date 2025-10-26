Un sorriso di serenità che non si vedeva da tempo in casa della DB Rossoblù Luzzi, e con la formazione luzzese che, nel settimo turno del campionato di Eccellenza, torna alla vittoria aggiudicandosi quello che era il big match di giornata contro la Reggioravagnese. Esordio dolce dunque per il tecnico Mario Magarò, arrivato pochi giorni fa e che si trovava subito di fronte una brutta gatta da pelare. Il gol vittoria arriva a inizio ripresa con Percia Montani, dopo che quest'ultimo aveva colpito una traversa nel primo tempo, con molti che avevano visto il pallone dentro.

Magarò, buona la prima

Nel post partita, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, si è espresso proprio il giovane allenatore: «Questa era una partita difficilissima contro una squadra che, finora, aveva perso solo una volta ed è l'unica ad aver vinto contro la capolista Praiatortora. Purtroppo in due giorni potevo fare ben poco, dunque ho lavorato più che altro sulla tranquillità dei ragazzi. Quanto alla partita, nel primo tempo c'è stato un gol clamoroso di Percia Montani non visto dall'arbitro, nella ripresa invece più emozioni dal momento che troviamo subito il vantaggio grazie a un gran gol dello stesso Percia Montani che concretizza un cross dalla sinistra. Decisivo anche il nostro portiere Under D'Amato che neutralizza un calcio di rigore calciato da Simigliani».

Insomma, un percorso nuovo per la squadra e per lo stesso Magarò: «In un contesto del genere serve equilibrio, quando eravamo in vantaggio si vedeva che la squadra non era abituata a vincere e dunque la gestione della partita è stata difficile. Ci vuole tempo perché la mia idea è completamente diversa da quella che ho trovato, ma c'è un gruppo umanamente valido».