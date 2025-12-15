Un tornado irrefrenabile quello del Trebisacce che sta letteralmente dominando il campionato di Eccellenza. Quinta vittoria consecutiva, dodici risultati utili di fila di cui undici sono vittorie: numeri che attestano il prorompente primato dei giallorossi e che rasenta davvero il professionismo. Anche nel quattordicesimo turno, i delfini battono la Reggioravagnese in quello che era uno scontro diretto ai vertici e, in virtù dell'inaspettata sconfitta del Praiatortora, per la prima volta in stagione sono primi in classifica. Di 3-2 il risultato finale con la doppietta di Cruz e un eurogol di Vico.

Parla Rugiano

Guarda tutti dall'alto dunque la compagine neopromossa (non bisogna dimenticarlo) ma ecco le parole del ds Domenico Rugiano, ai microfoni di LaC News24: «Veniva a farci visita una squadra molto fisica e blasonata. Siamo riusciti a sbloccarla dopo un quarto d'ora ma, nel nostro momento migliore, un bolide di Mollica firma il pari nella ripresa. Siamo andati di nuovo avanti con Vico e loro la riprendono con un calcio di rigore che ci può anche stare. Alla fine siamo riusciti a portarla a casa con Cruz. I ragazzi l'hanno voluta fortemente questa vittoria, contro un avversario che fisicamente è tra i migliori del torneo».

Rincorsa e vetta conquistata: «Noi ci stiamo divertendo, ma dobbiamo continuare a camminare con i piedi per terra. Ora pensiamo all'ultima gara del girone di andata contro un Castrovillari in ripresa e che nel week end ha battuto a domicilio la Gioiese. Noi ci godiamo questo bel momento finché dura».