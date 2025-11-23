Dopo la calorosa accoglienza riservata ai nuovi presidenti, i coniugi Simona Romeo e Tonino Polimeni, la Polisportiva Gioiese ha annunciato l’ingaggio del nuovo allenatore della prima squadra: si tratta di Mommo Mesiti. Un club che si rinforza, quindi, puntando sull’esperienza e il carisma di una figura di spicco del calcio calabrese, attuale Presidente regionale dell’Associazione Italiana Allenatori di Calcio (AIAC).

L’intenzione della società è mantenere la categoria, l’Eccellenza, e puntare ad un futuro solido e ambizioso. Per tirarsi fuori dalla bassa classifica odierna, sono in arrivo diversi calciatori. Il progetto avrà alla base il tecnico originario di Bagnara Calabra, che inizierà immediatamente il proprio lavoro alla guida del gruppo viola, già dal sentitissimo derby della Piana contro la Palmese in programma pomeriggio alle 14:30 presso il Polivalente “Pasquale Stanganelli”.

Il curriculum di mister Mesiti

Ha maturato esperienze in Serie C sulle panchine di Colligiana e Aglianese. Ha all’attivo diversi campionati di Serie D con Delianuova, Hinterreggio e Interpiana; in Eccellenza ha guidato Bagnarese, Deliese, Siderno e Isola Capo Rizzuto; già allenatore della Primavera del Catanzaro e della Rappresentativa regionale Juniores.A Gioia Tauro non avrà un compito facile, ma le credenziali per risalire la china ci sono tutte.