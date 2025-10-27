Tre punti di spessore per la Palmese che, nel settimo turno del campionato di Eccellenza, fa valere il fattore casa e batte per 2-0 la Paolana. I neroverdi approcciano bene la gara e alla fine piegano quella che, prima di questa sfida, era seconda in classifica e costruita per la vittoria del campionato. Un successo che, inoltre, permette alla compagine di mister Bracco di lasciare la zona rossa e iniziare la risalita in classifica. Entrambe le reti nel primo tempo con Lavecchia che sblocca e poi impacchetta l'assist per Monteleone.

Le parole di Bracco

Nel post partita, ai microfoni di LaC News24, si è espresso il tecnico neroverde: «Disputata una grande partita contro una squadra che, prima di questo scontro, era seconda in classifica e che veniva qui con velleità di vittoria. Noi abbiamo disputato un grandissimo primo tempo, di spessore e qualità e di conseguenza meritavamo anche un vantaggio più ampio. Nella ripresa era normale che dovevano uscire loro ma noi ci siamo difesi in maniera ordinata. Purtroppo anche oggi devo recriminare per discutibili decisioni arbitrali, come il calcio di rigore plateale negato a Gigi Le Piane. I miei ragazzi comunque, soprattutto nelle ultime due uscite, stanno dimostrando quanto valgono e di potersi giocare le proprie carte contro chiunque».