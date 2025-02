Sesto risultato utile consecutivo per la Palmese che riesce a fermare anche la capolista Vigor Lamezia. Allo stadio d'Ippolito, in occasione della ventesima giornata di Eccellenza, la squadra di mister Saso Bracco impone lo 0-0 alla compagine lametina e conferma di essere tra le squadre più in forma di questo girone di ritorno. La squadra neroverde ha retto l'urto dei locali, con Marino che neutralizza anche un calcio di rigore di Fioretti. Insomma, un punto pesantissimo nell'economia del campionato palmisano.

Le parole di Bracco

Nell'intervista post gara, ai microfoni ufficiali del nostro network, si è espresso lo stesso mister Bracco: «Questo è un gran bel punto. I ragazzi hanno fatto una partita strepitosa, combattendo fianco a fianco. Inoltre ci tenevano a fare risultato in questo campo e ci hanno creduto fino alla fine, dando l'anima. La Vigor Lamezia ha avuto le sue occasioni ma noi siamo stati bravi a reggere l'urto».

Insomma, una consapevolezza e un'autostima che continuano a crescere in casa Palmese: «Noi venivamo qui in maniera spensierata - continua Bracco - sapendo di affrontare una corazzata, ma allo stesso tempo sapevamo anche della nostra forza, e anche i ragazzi hanno raggiunto la consapevolezza di essere forti. Ci siamo tolti dalla zona calda che adesso dista un bel po' di punti». Esame Vigor Lamezia superato dunque, ma adesso ci sono altri due ostacoli da affrontare: «Ora affronteremo la Paolana e poi la Reggioravagnese. La Paolana sta facendo un ottimo campionato dunque guardiamo partita dopo partita. Innanzitutto spero che il pubblico di Palmi risponda presente, come ha sempre fatto».