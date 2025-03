Quattro giornate senza vittoria per i neroverdi. Il tecnico non demorde: «Ora pensiamo al San Luca, partita da non sottovalutare»

Termina a reti bianche il match della Piana tra Palmese e Cittanova, valido per la venticinquesima giornata del campionato di Eccellenza.

Allo stadio Lo Presti di Palmi dunque le due compagini si dividono la posta in palio, ma con la squadra di mister Saso Bracco (senza vittorie da quattro giornate e tre pareggi consecutivi) che rallenta la sua corsa ai play off. Un punto comunque buono se si considera che i neroverdi per più di un tempo hanno giocato in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Galtier.

Le parole di Bracco

In seguito allo 0-0 ecco le parole dello stesso Saso Bracco nella consueta conferenza stampa: «Inizialmente un approccio non bellissimo da parte nostra, anche se bisogna sempre considerare che dall'altra parte c'è l'avversario, però poi quando siamo riusciti a prendere il controllo della partita è arrivata questa espulsione a Galtier che ci ha condizionato. Paradossalmente, però, nel corso della ripresa nonostante l'inferiorità numerica abbiamo fatto meglio del Cittanova colpendo due traverse e collezionando tante altre occasioni, poi è sopraggiunta un po' di stanchezza fisica ma era pure comprensibile».

E ancora: «Era un modo per stare ancora attaccati alla lotta play off, ma comunque nulla è ancora sfumato. Adesso dovremo cercare di recuperare questi due punti negli impegni successivi e avere pazienza».



I neroverdi possono già rialzarsi domenica prossima, quando faranno visita a un San Luca ormai rassegnato ma non per questo "morto”: «Ora pensiamo al San Luca, partita da non sottovalutare dal momento che i giallorossi daranno il massimo per vincere nonostante le defezioni in classifica. Dal canto nostro, dovremo fare a meno di due pedine importanti per squalifica come Tapia e lo stesso Galtier ma non ci fasciamo la testa».

Infine sull'arbitraggio: «A mio avviso non è stata una direzione sufficiente, ma non dobbiamo aggrapparci a questo, perché con un po' più di intelligenza avremmo portato l'inerzia dalla nostra parte».