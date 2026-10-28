La Palmese non nasconde le proprie ambizioni e continua a spingere sull'acceleratore per rimanere agganciata ai vertici del campionato di Eccellenza. Il terzo posto in classifica e lo scettro di miglior attacco del torneo testimoniano la bontà del lavoro svolto finora, ma la dirigenza neroverde ha deciso di non accontentarsi e di regalare un nuovo prezioso tassello a mister Massimo Brasile.

Nuovo rinforzo

È ufficiale l'ingaggio di Andrei Puscas, promettente centrocampista rumeno nato nel 2007, prelevato dall'Acri grazie all'operazione condotta dal DS Nicola Esposito.

Nonostante la giovanissima età, il diciannovenne vanta già un bagaglio di tutto rispetto nel calcio dilettantistico e giovanile: Stagione 2025/2026: In forza al Kratos Bisignano (campionato di Promozione), dove ha collezionato ben 6 reti; Stagione 2024/2025: Protagonista nel campionato Juniores Nazionali con la maglia della Vis Pesaro, chiudendo l'annata con altri 6 gol all'attivo.

Giocatore dotato di ottime doti d'inserimento e spiccata propensione offensiva, Puscas va ad arricchire un reparto mediano già competitivo, garantendo a mister Brasile freschezza, qualità e un'ulteriore opzione sotto porta per conquistare l'obiettivo finale.