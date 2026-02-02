Il derby è sempre una gara particolare, e quello tra Palmese e Virtus Rosarno di certo non faceva eccezione. La sfida, infatti, era una di quelle che da calendario doveva accendere la diciannovesima giornata del campionato di Eccellenza e in un certo senso lo è stata. Alla fine a sorridere sono i padroni di casa che, allo stadio Lo Presti, si impongono 1-0 sui cugini grazie alla decisiva rete di Tapia nella ripresa.

Parla Dal Torrione

Sulla sfida si è espresso il tecnico Mario Dal Torrione, ai microfoni di LaC News24: «I derby sono sempre partite particolari e dove non si possono dare pronostici, poiché sono altamente intense dal punto di vista agonistico. E la partita contro la Virtus Rosarno è stata proprio così, ma alla fine ci ha visto prevalere grazie a una rete nella ripresa di Tapia. Abbiamo anche cercato di raddoppiare ma non ci siamo riusciti, nell'arco dei novantacinque minuti però direi che complessivamente abbiamo meritato la vittoria».

Un successo che peraltro rilancia la Palmese, che adesso si trova a quattro lunghezze dal quinto posto che significherebbe play off: «La classifica è corta - continua il tecnico - basti pensare che con cinque o sei punti si è a ridosso dei play off o dei play out. Proprio per questo bisogna essere il più possibile costanti e guardare gara dopo gara senza obiettivi prefissati. Nell'ultimo mese abbiamo cambiato il trend che era quello della continuità . Ora la trasferta di Brancaleone».