La Paolana è in finale play off dopo aver piegato, solamente ai tempi supplementari, l'Isola Capo Rizzuto. Il club tirrenico si giocherà dunque la finalissima per proseguire il sogno della Serie D contro la Rossanese. Rispettate dunque le gerarchie della regular season dal momento che a scontrarsi saranno la seconda contro la terza classificata. A far esplodere di gioia lo stadio Tarsitano ci ha pensato, neanche a dirlo, bomber Attilio Angotti che nel secondo tempo supplementare trasforma un calcio di rigore e mette al sicuro la qualificazione, impreziosendo un girone di ritorno, il suo, da vero leder e campione quale è.

Parla Andreoli

La squadra di mister Andreoli si prepara dunque alla sfida ed è proprio il tecnico, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, a raccontare la partita: «Posso dire senza timore di essere smentito che è stata una partita eccezionale nonostante lo 0-0 nei novanta minuti. Due squadre che hanno disputato un campionato strepitoso sotto tutti i punti di vista. dalla nostra avevamo un pubblico incredibile che alla fine ha potuto gioire insieme a noi a seguito della vittoria, nonostante avessimo due risultati su tre a disposizione. La squadra voleva vincerla e ci ha creduto fino alla fine, anche se siamo stati avvantaggiati dall'espulsione che ha costretto l'Isola Capo Rizzuto a giocare in diedi uomini. Nel primo tempo abbiamo rischiato qualcosina, come quel tiro da trenta metri e sul quale Corno ha fatto una grande parata, poi sulla ribattuta l'attaccante loro l'ha spedita fuori, graziandoci. Da quel momento in poi siamo stati bravi nel gioco e nell'impostazione contro una squadra ben messa in campo».

La strada verso la Serie D

Obiettivo centrato dunque, ovvero quello dei play off, e che sta proseguendo: «Gli obiettivi erano chiari - spiega il tecnico - e se qualcuno non ci sperava o credeva più, noi invece non abbiamo mai smesso di farlo, nonostante le difficoltà. Adesso andremo a Rossano dove avremo un solo risultato a disposizione e dove saremo costretti a vincere per poter andare avanti, ma ce la metteremo tutta per tornare con il massimo». La strada verso la Serie D è lunga, ma passa anche da qui. In ogni caso la Paolana non si tira indietro: «Il blasone di questa società lo conoscono tutti e quindi è evidente che a Paola non è un peso affrontare la Serie D, anzi sarebbe bello far ritornare questo paese ai fasti di un tempo ed è proprio questo il nostro unico intento. Quest'anno siamo stati seguiti in ogni trasferta, segno che la Paolana è amata».