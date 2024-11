L’impegno della dirigenza continua ad essere profuso sul mercato, dal quale la formazione biancazzurra ha già trovato nuovi innesti. L'allenatore: «Domenica faremo di tutto per vincere e per dare la prima gioia ai tifosi»

Con due punti dopo dieci giornate, al netto della penalizzazione delle scorse ore, la Paolana - al momento - rappresenta il fanalino di coda del girone A del campionato d’Eccellenza calabrese.

Malgrado la tristissima posizione di classifica, l’ambiente biancazzurro appare tutt’altro che abbattuto, forse in virtù del fatto che, tanto la dirigenza quanto lo staff tecnico, continuano a mostrare entusiasmo rispetto al progetto che il presidente Marcone e il suo direttivo seguitano a condurre, nonostante i risultati, investendo sul mercato e chiudendo contratti con sponsor che, almeno dal punto di vista societario, inducono a pensare che la stagione della Paolana sia appena iniziata.

Prossimi a schierare sin dal primo minuto i nuovi acquisti, il vicepresidente Aldo Chiappetta e l’allenatore Vittorio Perrotta, sono tornati sui fatti dell’ultima giornata del torneo di Eccellenza, un decimo turno che ha visto la rappresentativa del tirreno cosentino, capitolare sul campo della Stilo Monasterace, per via di una rete subita negli ultimi minuti del match, con la squadra fiaccata dall’inferiorità numerica cui è stata condannata per metà del secondo tempo.

Le parole di mister Perrotta

«Lo dicevo già la scorsa settimana - ha detto il tecnico dei biancazzurri - la squadra sta crescendo, sia sotto l'aspetto mentale che agonistico. Domenica abbiamo fatto una gran bella partita, un primo tempo tosto, dove abbiamo avuto una clamorosa occasione da gol con Politano. Poi siamo rimasti in dieci, però i ragazzi hanno lottato fino all'ultimo, abbiamo preso il gol a cinque minuti dalla fine, gli episodi non ci stanno aiutando. Però, come ho detto altra volta, ai ragazzi non posso imputare nulla. Sono convinto - ha concluso mister Vittorio Perrotta - che con l'aiuto dei nuovi, che saranno disponibili da domenica, faremo di tutto per vincere e per dare la prima gioia ai tifosi, che lo meritano».