Allunga a nove la striscia di risultati utili positivi per la Paolana che, nella ventesima giornata del campionato di Eccellenza, batte l'Isola Capo Rizzuto in una partita piena di emozioni e capovolgimenti di fronte. Di 3-2 il risultato finale con Angotti che sblocca il match ma, nella ripresa, Konè e Ranieri ribaltano completamente il parziale.

I locali non demordono e pervengono al pareggio con Santangelo mentre, in pieno recupero, un Angotti in forma smagliante timbra tre punti che valgono oro dal momento che proiettano la squadra di Andreoli al secondo posto in classifica.

Le parole di Andreoli

In esclusiva ai microfoni del nostro network, nel post gara si è espresso proprio il tecnico della Paolana, Angelo Andreoli: «Partita bellissima, soprattutto per come è andata a finire, anche se viverla è stato molto difficile. Ancora una volta abbiamo dimostrato di essere una squadra tosta che non si arrende, formata da ragazzi che sono dei professionisti esemplari perché quello che stiamo facendo non è affatto semplice, se consideriamo anche il numero risicato della rosa».

Sulla gara: «La prima occasione l'hanno avuta loro, poi però abbiamo iniziato a giocare e si è vista una netta supremazia, di fatti abbiamo trovato il vantaggio con Angotti. Nel secondo tempo abbiamo subito la rimonta, anche a causa di un nostro errore difensivo che ci è costato il pareggio, ma è venuta fuori la grande caparbietà di questo gruppo. Siamo secondi, ma non perdiamo il nostro principale obiettivo che è quello di arrivare tra le prime cinque, poi non ci precludiamo nulla seppur consapevoli della nostra forza. Ora testa alla Palmese che arriva da una risultato positivo avendo fermato la capolista Vigor Lamezia, ma noi faremo la nostra solita partita».