La Paolana torna a vincere dopo quattro giornate e tre sconfitte e, nella ventottesima giornata del campionato di Eccellenza, torna da Gioia (casa della Gioiese) con tre punti pesantissimi soprattutto in vista della corsa play off.

A due giornate dal termine, infatti, il club tirrenico è a quota 48 punti agganciando Soriano e Reggioravagnese al quinto posto. A decidere il match è stato Stefano al ventiquattresimo della riresa.

La Paolana ancora in corsa

Una vittoria provvidenziale e di questo ne è consapevole mister Angelo Andreoli: «Devo dire che è stata una partita sudata ma anche meritata e che fa ancora più morale. Il primo tempo è finito 0-0 ma avremmo potuto sbloccarla anche prima dal momento che abbiamo avuto tre o quattro occasioni importanti. Anche la Gioiese si è resa pericolosa più volte ma nella ripresa siamo riusciti a trovare quello che è stato poi il gol decisivo. Inoltre questi tre punti ci consento di affrontare le ultime due partite con un piglio diverso».



Adesso due settimane di pausa in vista della Pasqua e del Torneo delle Regioni e che consento al club bianco/azzurro di recuperare energie e infortunati, ma soprattutto di giocarsi il pass per i play off nella sfida casalinga contro il Praiatortora e con un occhio al contemporaneo scontro diretto tra Soriano e Isola Capo Rizzuto: «Per come si è delineata la classifica è normale che il prossimo match in casa nostra sarà determinante, così come lo sarà l'altra sfida di Soriano. Anche perché chi perde manderebbe in fumo l'occasione di prendersi il posto play off. Penso che dopo la sosta sarà una giornata determinante. Percentuale? penso sia azzardato darla».