Anche la quinta giornata del campionato di Eccellenza calabrese è andata in archivio. Si è infatti completato oggi pomeriggio il quinto turno del massimo torneo di calcio regionale, dopo l’anticipo di ieri che ha visto la Virtus Rosarno vincere 3-1 in casa della Gioiese . Di seguito i risultati finali e la classifica.

I risultati della quinta giornata

Bocale-DB Rossoblù Luzzi 1-1
Castrovillari-Stilomonasterace 0-3
Dgs Praiatortora-Reggioravagnese 1-3
Gioiese-Virtus Rosarno 1-3 (giocata ieri)
Isola CR-Paolana 0-2
Palmese-Brancaleone 1-3 
Soriano Fabrizia-Rossanese 1-0
Trebisacce-Cittanova 6-1

La classifica

  1. Praiatortora 12
  2. Reggioravagnese 12
  3. Paolana 10
  4. Virtus Rosarno 10
  5. Stilomonasterace 9
  6. Trebisacce 9
  7. Brancaleone 7
  8. Isola CR 7
  9. Rossanese 7
  10. DB Rossoblù Luzzi 6
  11. Palmese 5
  12. Gioiese 5
  13. Bocale 5
  14. Soriano Fabrizia 4
  15. Cittanova 2
  16. Castrovillari (-8) -7