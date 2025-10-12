I reggini espugnano 3-1 il “Tedesco” e si portano a quota 12 punti in condominio con i tirrenici. La Paolana tiene il passo vincendo a Isola Capo Rizzuto. Brutto stop della Rossanese, mentre la DB Rossoblù pareggia in casa del Bocale
Anche la quinta giornata del campionato di Eccellenza calabrese è andata in archivio. Si è infatti completato oggi pomeriggio il quinto turno del massimo torneo di calcio regionale, dopo l’anticipo di ieri che ha visto la Virtus Rosarno vincere 3-1 in casa della Gioiese . Di seguito i risultati finali e la classifica.
I risultati della quinta giornata
Bocale-DB Rossoblù Luzzi 1-1
Castrovillari-Stilomonasterace 0-3
Dgs Praiatortora-Reggioravagnese 1-3
Gioiese-Virtus Rosarno 1-3 (giocata ieri)
Isola CR-Paolana 0-2
Palmese-Brancaleone 1-3
Soriano Fabrizia-Rossanese 1-0
Trebisacce-Cittanova 6-1
La classifica
- Praiatortora 12
- Reggioravagnese 12
- Paolana 10
- Virtus Rosarno 10
- Stilomonasterace 9
- Trebisacce 9
- Brancaleone 7
- Isola CR 7
- Rossanese 7
- DB Rossoblù Luzzi 6
- Palmese 5
- Gioiese 5
- Bocale 5
- Soriano Fabrizia 4
- Cittanova 2
- Castrovillari (-8) -7