Anche la quinta giornata del campionato di Eccellenza calabrese è andata in archivio. Si è infatti completato oggi pomeriggio il quinto turno del massimo torneo di calcio regionale, dopo l’anticipo di ieri che ha visto la Virtus Rosarno vincere 3-1 in casa della Gioiese . Di seguito i risultati finali e la classifica.

I risultati della quinta giornata

Bocale-DB Rossoblù Luzzi 1-1

Castrovillari-Stilomonasterace 0-3

Dgs Praiatortora-Reggioravagnese 1-3

Gioiese-Virtus Rosarno 1-3 (giocata ieri)

Isola CR-Paolana 0-2

Palmese-Brancaleone 1-3

Soriano Fabrizia-Rossanese 1-0

Trebisacce-Cittanova 6-1

La classifica