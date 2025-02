Questo week end imminente porterà via esattamente due terzi di stagione. Il campionato di Eccellenza, infatti, vedrà giocarsi la ventesima giornata a fronte delle trenta complessive. Ancora trenta punti a disposizione e dunque tutto aperto, soprattutto per quello che sarà poi lo sprint finale che inizierà tra circa un mese. Nulla ancora è scritto, sia in ottica che in quella play off/play out. Ecco allora il programma del fine settimana, pronto a rivoluzionare ulteriormente la graduatoria.

L'anticipo

Si parte sempre con il consueto anticipo del sabato che vede di fronte Praiatortora e Castrovillari. Due squadre che vengono da due panorami di classifica completamente opposti, ma con i padroni di casa che stanno arrancando in questa seconda metà di stagione. Una sola vittoria nelle ultime sette uscite di campionato per la formazione di Aita che si è vista scivolare al quarto posto in classifica e a meno sette dalla vetta. Dall'altro lato c'è un Castrovillari che, nonostante la sconfitta interna di settimana scorsa, ha dimostrato segnali di crescita anche se serve più concretezza se si vuole raggiungere la salvezza.

Le gare della domenica

Domenica in campo tutte le altre, con in primis la capolista Vigor Lamezia. Una squadra ferita soprattutto dopo la caduta in casa dell'isola Capo Rizzuto. La formazione di mister Salerno ospiterà una Palmese che in questo girone di ritorno sta facendo la voce grossa. Un gennaio immacolato per la squadra di mister Bracco dal momento che in questo girone di ritorno è a punteggio pieno e vanta il miglior attacco di questa appena iniziata seconda metà di stagione. Chiamata alla vittoria invece la Reggioravagnese per rimanere in scia della vetta. La società amaranto, nei giorni scorsi, ha deciso per il cambio in panchina risolvendo l'impegno con Misiti e chiamando mister Natale Iannì per cercare di dare una scossa. Avversario sarà un Ardore che è quasi con l'acqua alla gola e che ha bisogno di punti salvezza. Padroni di casa con il miglior attacco del torneo.

Match di alta classifica, invece, quello tra Paolana e Isola Capo Rizzuto, con questi ultimi galvanizzati dal successo sulla capolista. Inoltre i giallorossi vantano ben dodici clean sheets stagionali e hanno chiuso la propria porta in nove delle undici ultime uscite. Tre punti pesanti in palio sia per l'una che per l'altra, con i padroni di casa che potrebbero ulteriormente avvicinarsi alla vetta mentre per Gregorace sarebbero preziosi in ottica play off. Si rialza la Rossanese che torna a vincere e lo fa contro la Reggioravagnese. La squadra di Aloisi, ancora con una partita in meno (si deve recuperare il secondo tempo del match contro il Brancaleone) sarà di scena sul campo della Gioiese per tornare a insidiare i vertici. Anche perché i rossoblù vincendo domenica e vincendo anche il recupero sarebbero virtualmente secondi.

Proverà a strappare punti preziosi al Soriano il Bocale di Lo Gatto, con i biancorossi che arrivano da due vittorie consecutive e una terza permetterebbe loro di navigare in acque ben più tranquille di qualche settimana fa, quando si era cioè a rischio naufragio. Potrebbe essere un incrocio salvezza fondamentale quello tra Cittanova e San Luca, forse più per questi ultimi. Padroni di casa che devono riscattare la sconfitta di sette giorni fa e soprattutto lasciare una zona che non le compete. Il San Luca, invece, ha dimostrato di essere ancora vivo, basti pensare che è tra le tre squadre più prolifiche del girone di ritorno con dieci centri. Chiude il programma Brancaleone-Rende, con i cosentini all'ultima spiaggia e orfani di mister Spinelli (al suo posto Casciaro).