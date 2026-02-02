La sfida dello stadio Tarsitano, tra Paolana e Reggioravagnese, metteva senza dubbio in palio punti pesanti per la griglia play off dal momento che le squadre erano rispettivamente quarta e quinta della classe. Alla fine però ciò che ne viene fuori è un pareggio che non scontenta ma fa sorridere a metà. Di 1-1 il punteggio finale e con la Reggioravagnese che rimane quinta, a meno uno proprio dai tirrenici. Locali in vantaggio con Vitale dopo soli sei minuti, nella ripresa arriva il pareggio di Simigliani G.

Le parole di Candido

Pareggio su un campo difficile per la squadra amaranto, ma ecco come lo commenta il tecnico Pietro Candido: «Partita importante e che ci ha visti andare sotto dopo pochissimi minuti, sugli sviluppi di una palla inattiva. Noi abbiamo avuto un paio di occasioni importanti, di cui una a tu per tu col portiere non sfruttata e senza dimenticare un rigore molto dubbio che non ci è stato concesso. Nella ripresa siamo pervenuti al pareggio, anche se potevamo fare qualcosina in più soprattutto in campo aperto. Play off? Dobbiamo conquistarci da soli un obiettivo importante e farlo giorno dopo giorno».