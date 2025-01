I bizantini aprono il 2025 con 3 punti in trasferta ma il tecnico non ha comunque gradito quanto fatto vedere dai suoi: «La squadra non mi è piaciuta. Buona la reazione avuta nel secondo tempo»

La Rossanese apre l'anno nuovo così come aveva finito quello vecchio: vincendo e convincendo. Dopo il 5-0 ai danni del rende che aveva salutato il 2024, infatti, la formazione rossoblù inaugura il 2025 con un pesante quanto prezioso 2-4 in casa del Bocale, allungando a nove la striscia di risultati utili consecutivi e con la squadra di Aloisi che è caduta, prima di questa scia, solo contro quella che era la capolista Praia Tortora. Una partita intesa, viva e divertente e con continui capovolgimenti di fronte. Dopo soli dieci minuti le emozioni sono molteplici con i padroni di casa che, dopo due minuti, passano in vantaggio con La Face. Al sesto minuto Bertucci pareggia i conti ma, dopo soli due minuti, Tomasi riporta in vantaggio i reggini. Bongiorno, ancora Bertucci e De Minicis fissano poi il 2-4.

Le parole di Aloisi

Rossanese terza in classifica e con la vetta che adesso è distante solamente due lunghezze. Insomma, la neopromossa continua a sognare. Ecco le parole del tecnico Aloisi, intervistato ai microfoni del club locale: «Vittoria in rimonta ma non mi è piaciuta la squadra. Quello che mi è piaciuta è stata solamente la reazione nel secondo tempo. Ai ragazzi ho detto di fare ciò che si prova in settimana e di divertirsi, perché solo scrollandosi le ansie puoi incanalare bene la partita. Come detto, buona la prestazione nel cercare di mettere la partita sulla scia giusta ma c'è da dire che siamo stati anche fortunati poiché è stato più volte bravo il nostro portiere a negare in diverse occasioni il gol al Bocale».

E ancora: «Quanto ai cambi, ho cercato di dare una scossa perché vedevo la squadra piatta e non l'avevo mai vista così. Poi la partita dopo la sosta è sempre un'incognita».