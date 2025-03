Il ruggito della Rossanese nel campionato di Eccellenza. Nel venticinquesimo turno del massimo campionato regionale, infatti, la compagine bizantina piega il Soriano in quello che era un vero e proprio big match in zona play off. La squadra di mister Luca Aloisi ha fornito una grande prestazione, andando più volte vicina al gol del vantaggio che è di fatti arrivato nella ripresa e griffato (manco a dirlo) da bomber Giacomo Bongiorno.

Una vittoria che vale oro non solo in termini di classifica, dal momento che issa i rossoblù al secondo posto in solitaria, ma consolida la zona play off soprattutto contro un diretto avversario.

Aloisi, tre punti d'oro

Nel post partita, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, si espresso proprio il tecnico Aloisi che di certo si tiene stretto gioco, partita e incontro: «Partiamo dal fatto che da qui alla fine sono tutte partite difficili e la posta in palio si fa sempre più alta. Quando abbiamo perso a Brancaleone, sapevo che la squadra reggina avrebbe dato filo da torcere a tutti e, di fatti, domenica scorsa ci ha fatto superare la Paolana e adesso ci ha fatto prendere il secondo posto. Onore però alla mia Rossanese, perché prima di guardare gli altri bisogna fare il proprio dovere».



Ecco l'analisi di una partita di certo non facile, anche per le circostanze con cui la Rossanese ci era arrivata: «Eravamo privi di Rizzo, Marino, Barbieri e altri - continua Aloisi - ma siamo stati bravi a sfruttare un'occasione con il nostro bomber di casa, Giacomo Bongiorno, che ha catturato un cross e poi avvitandosi battendo il portiere avversario».

Occasioni prese e occasioni da prendere

Un rush finale di grande apprensione: «Play off? Adesso dobbiamo cercare di fare più punti possibili. Siamo secondi, certo, ma c'è anche da dire che la distanza da Praiatortora e Soriano, ovvero le due squadre che attualmente sono fuori dalla griglia, è cortissima. Già nelle scorse settimana per due volte avevamo avuto l'occasione per andare al secondo posto e non l'abbiamo sfruttata, e in settimana ho detto ai ragazzi che questa era la terza e forse ultima occasione, quindi bisognava testare la nostra maturità».



Non è finita, perché il prossimo week end sarà altamente decisivo per le gerarchie di vertice e con la Rossanese, che ospiterà l'Ardore, che dovrà cercare di approfittare delle doppio scontro di alta classifica tra Reggioravagnese e Vigor Lamezia e Soriano-Paolana: «Domenica si affrontano due squadre come Soriano e Paolana che devono rialzarsi dopo le rispettive sconfitte racimolate. Quanto a Reggioravagnese-Vigor Lamezia, giocheremo già conoscendo il risultato ma dobbiamo prima pensare a noi e poi vedere».