È stato uno dei colpi di mercato del direttore Mimmo Varrà, il quale nell’allestire una rosa di tutto spessore, per la difesa del Soriano ha puntato su un calciatore sconosciuto al calcio calabrese, ma subito in grado di farsi valere e apprezzare. Prestazioni sempre elevate per Sasha Giorgetti, leader settimanale dell’Eccellenza nella Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Difensore che sa guidare alla grande il reparto, abile in marcatura, Giorgetti non disdegna la sortita offensiva e non a caso sono già quattro i gol realizzati con la maglia del Soriano nell’attuale campionato. A lui, pertanto, vanno i dieci punti del migliore di giornata, che poi si andranno a sommare a quelli già conquistati, per formare la graduatoria generale.

Alle spalle di Giorgetti la classifica dei migliori ritrova Manu Solomon, motorino inesauribile del Sambiase, e Carmelo Nucera del Brancaleone. Si sono affrontati nell’anticipo e da parte di entrambi, e delle rispettive squadre, una solidità non indifferente. Per Solomon e per Nucera la conferma di un rendimento sempre elevato da inizio stagione. Due certezze autentiche del campionato, non a caso spesso e volentieri nella Top Ten di Zona D.

Scorrendo la graduatoria della 21ª giornata spicca il duo formato da Scoppetta, difensore, e Alegria, attaccante, del Bocale. Da parte dell’esperto centrale difensivo una nuova dimostrazione di solidità, mentre per quanto riguarda il secondo, diventa sempre più difficile marcarlo e contenerlo. Sicuramente un ottimo acquisto e, pure in questa circostanza, una forma brillante. Non poteva quindi mancare Marco Condemi del Cittanova: lui c’è sempre, nel senso che in qualche modo (gol, punizione, assist) trova sempre il modo per lasciare il segno e siccome il rendimento rimane sempre elevato, la Top Ten lo premia puntualmente.

A seguire nella classifica dei più bravi del 21° turno scegliamo Strumbo del Sambiase, per premiarne la solidità difensiva, Petrone della Dgs Praia Tortora, in grado di riscattarsi subito con una prodezza su calcio da fermo, Corno della Paolana (ha parato l’impossibile a Lamezia) e Amendola della Vigor, calciatore che va premiato con la presenza nella Top Ten per la costanza e per il nuovo assist decisivo servito ai compagni. Venerdì sera alle 22.30, in occasione della nuova puntata di Zona D verrà resa nota la classifica generale (su LaC Tv canale 11 del DDT, 411 tivùsat e 820 di Sky).