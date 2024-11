Alla corte di mister Di Maria arriva il giovane centrocampista Vincenzo Rizzuti, nell'ultima stagione a Castrovillari. Vicino l'accordo con il centrocampista di Monterosso?

VIBO VALENTIA - La Vibonese amplia il parco 'under'. I rossoblu ingaggiano Vincenzo Rizzuti, centrocampista classe ’95. Nato a Francoforte il 9 maggio del 1995, Vincenzo Rizzuti abita a Corigliano. Nella cittadina jonica ha mosso i primi passi con la compagine della Forza Ragazzi Schiavonea. Al suo attivo un’esperienza nel Settore giovanile del Cosenza, per poi passare al Città di Marino, dov’è rimasto due anni. Nella passata stagione ha militato nel Castrovillari, collezionando ventuno presenze nella stagione regolare con un gol. Tra i "senior" la società rossoblu potrebbe, invece, chiudere nelle prossime ore anche l'accordo con il centrocampista Giovanni Ruscio, reduce da due promozioni consecutive in Lega Pro. Per lui si tratterebbe di un gradito ritorno. (ab)