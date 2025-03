La capolista vince 1-0 contro la Gioiese e si porta a +7 sulla Rossanese che pareggia 0-0 in casa dell’Isola Capo Rizzuto. I risultati finali della 27esima giornata

Si sono giocate oggi pomeriggio le partite del 27esimo turno del campionato di Eccellenza.

La capolista Vigor Lamezia vince di misura contro la Gioiese e adesso è davvero a un passo dalla promozione in Serie D. Con tre giornate da disputare, e un vantaggio di +7 sulla Rossanese, i biancoverdi potrebbero festeggiare il salto di categoria anche domenica prossima in casa della Dgs Praiatortora. Tra i verdetti della giornata la matematica retrocessione in Promozione di San Luca e Rende.

Di seguito i risultati finali, la classifica aggiornata e il prossimo turno in programma il 6 aprile.

I risultati

Ardore-Soriano 0-1

Bocale-Cittanova 3-1

Brancaleone-Dgs Praiatortora 1-2

Isola CR-Rossanese 0-0

Palmese-Castrovillari 3-1

Paolana-Reggioravagnese 0-0

Rende-San Luca 0-0

Vigor Lamezia-Gioiese 1-0

La classifica

Vigor Lamezia 59

Rossanese 52

Reggioravagnese 47

Soriano 47

Isola CR 46

Praiatortora 45

Paolana 45

Palmese 44

Gioiese (-3) 39

Cittanova 34

Brancaleone 33

Bocale 31

Ardore 23

Castrovillari (-1) 23

San Luca (-1) 12

Rende 9

Il prossimo turno

Ardore-Isola CR

Castrovillari-Rende

Cittanova-Brancaleone

Dgs Praiatortora-Vigor Lamezia

Gioiese-Paolana

Rossanese-Palmese

San Luca-Bocale

Soriano-Reggioravagnese