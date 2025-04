Ultimi 270 minuti di stagione, quelli che davvero possono valere un intero campionato e coronare (o far sfumare) quanto fatto finora. Il campionato di Eccellenza attende la ventottesima giornata prima della pausa Pasquale, ma è proprio a ridosso della Pasqua che potrebbero arrivare le prime e importanti sentenze.

Match point Vigor Lamezia

Potrebbe essere innanzitutto la domenica della Vigor Lamezia, dal momento che la compagine biancoverde ha in mano il primo match point per sancire ufficialmente il suo approdo alla prossima Serie D. La squadra di mister Rosario Salerno sarà infatti di scena sul campo del Praiatortora, ed è proprio all'ombra dell'isola di Dino che il club vigorino potrebbe festeggiare il trionfo. Con una vittoria, infatti, la Vigor Lamezia sarebbe matematicamente prima in classifica, senza guardare il risultato della Rossanese seconda in classifica e a meno sette lunghezze. Andrebbe bene anche un pareggio, a patto però che la stessa Rossanese non vinca il suo match.

Il programma della domenica

Proprio la formazione di Aloisi ha tutta l'intenzione di trovare i tre punti non solo per rimandare la festa biancoverde, ma soprattutto per ipotecare quasi definitivamente il secondo posto. Il club rossoblù vanta cinque punti in più rispetto a Reggioravagnese e Soriano, e proprio per questo punta alla vittoria nell'impegno casalingo contro la Palmese e con quest'ultima che, dal canto suo, nutre ancora speranze per i play off e in questo girone di ritorno ha perso una sola volta.

Emblematico e a tratti decisivo sarà la sfida tra Reggioravagnese e Soriano, come detto appaiate a quota 47 punti, in quello che è un vero e proprio spareggio per il terzo posto (che vorrebbe dire play off casalingo). Esclusa la Rossanese, ci sono ben sei squadre racchiuse in soli tre punti e per tre posti disponibili per la griglia spareggi. Tra queste è coinvolta anche l'Isola Capo Rizzuto, attualmente quinta in classifica e che sarà di scena sul campo di un Ardore in una posizione ancora delicata, rassegnato al play ut da brividi contro il Castrovillari ma con la speranza di giocarlo in casa. proprio per questo gli uomini di Criaco vogliono il bottino pieno, così come quelli di Gregorace.

Potrebbe anche essere l'ultima chiamata per la Paolana, di scena sul campo della Gioiese. La squadra di Andreoli non vince da quattro turni ed è attualmente fuori dalla griglia che conta, proprio per questo serve obbligatoriamente tornare a vincere anche se di fronte ci sarà una Gioiese ostica, come si è visto a Lamezia, che giocherà le sue carte nonostante non abbia più nulla da chiedere al campionato. Sfida che serve solo per le statistiche finali quella tra Cittanova e Brancaleone, dal momento che entrambe le squadre sono già salve. Motivazione per i padroni di casa, che devono vendicare il pesante poker di sette giorni fa.

Occasione d'oro per il Castrovillari dal momento che, nel match casalingo contro il fanalino di coda e già retrocesso Rende, in caso di vittoria farebbe un ulteriore passo in avanti verso il play out casalingo che è l'obiettivo principale. Chiude il programma San Luca e Bocale, con questi ultimi già salvi ma con un Vincenzo Romano che corre forte per vincere il titolo di capocannonieri.